Βρετανία – Brexit: Ο Μπόρις Τζόνσον εκφοβίζει τους βουλευτές με εκλογές

Μετά από περίπου δύο εικοσιτετράωρα έντονου παρασκηνιακού πολέμου και σεναρίων για πρόωρες εκλογές, ο Μπόρις Τζόνσον, αφού πρώτα το αρνήθηκε… χωρίς να το αρνείται, έκανε πλέον λόγο για πρόωρες κάλπες σε περίπτωση που οι βουλευτές ψηφίσουν το βράδυ το νομοσχέδιο ενάντια στην κυβέρνησή του.

Ο βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι αν οι βουλευτές ψηφίσουν σήμερα το βράδυ ενάντια στην κυβέρνησή του, τότε ο βρετανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει, με εκλογές, ποιος διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι απόψε η Βουλή των Κοινοτήτων αναμένεται να ψηφίσει επί ενός νομοσχεδίου που συνέταξε και στηρίζει μια συμμαχία βουλευτών της αντιπολίτευσης και των ανταρτών των Τόρις που σκοπό έχει να μπλοκάρουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

«Ο πρωθυπουργός υπήρξε πολύ σαφής… Αν οι βουλευτές ψηφίσουν σήμερα το βράδυ να αχρηστεύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, να παραδώσουν την εξουσία στην αντιπολίτευση, τότε το επόμενο λογικό βήμα για αυτόν τον πρωθυπουργό είναι κάτι που δεν το θέλει…να πάει σε εκλογές», είπε ο εκπρόσωπος.

«Τότε ο βρετανικός λαός θα μπορεί να αποφασίσει ποιος θα πάει στις Βρυξέλλες να πάρει αυτή την απόφαση», πρόσθεσε, αποσαφηνίζοντας ότι όσοι Συντηρητικοί ψηφίσουν ενάντια στην κυβέρνηση ή δηλώσουν αποχή στην ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, τότε θα διαγραφούν από την κοινοβουλευτική ομάδα των Τόρις.

Νωρίτερα, ενώ οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, ο Μπόρις Τζόνσον φέρεται να έχει έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή, Φίλιπ Λι, να ενταχθεί στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα.

Μάλιστα, η αλλαγή στρατοπέδου από τον Φίλιπ Λι, έγινε με ιδιαίτερα επεισοδιακό τρόπο, αφού σηκώθηκε και κάθισε με τους Φιλελεύθερους την ώρα που η ομιλία του Μπόρις Τζόνσον βρισκόταν σε εξέλιξη.

Here you go: Tory MP Philip Lee literally crosses the floor, follows Lib Dem chief whip Alistair Carmichael and new MP Jane Dodds onto the LD benches, takes a seat next to party leader Jo Swinson pic.twitter.com/VbRPG3CTTB

— Alex Partridge 🚡 (@alexpartridge87) September 3, 2019