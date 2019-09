Βρετανικός Τύπος : Τζόνσον «εκτός ελέγχου» – Συντρίμμια το Brexit

Τα βρετανικά ΜΜΕ σχολιάζουν τις καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις στην Βρετανία. Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων επί του σχεδίου νόμου για την αποτροπή του Brexit χωρίς συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε «βαριά» ήττα για τον Βρετανό πρωθυπουργό με τις εκλογές να βρίσκονται προ των πυλών.

Μερίδα του Τύπου κάνει λόγο για «εξευτελισμό» του Μπόρις Τζόνσον, την στιγμή που χαρακτηρίζει την ήττα του στην Βουλή των Κοινοτήτων «ιστορική». «Οι αντάρτες των Τόρις του γύρισαν τη πλάτη. Ο Τζόνσον εξευτελίστηκε» είναι το χαρακτηριστικό σχόλιο της εφημερίδας Guardian.

Guardian front page, Wednesday 4 September 2019: Humiliation for Johnson as Tory rebels turn against him pic.twitter.com/265zf5MNdB

— Guardian news (@guardiannews) September 3, 2019