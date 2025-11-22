Η φετινή τουριστική χρονιά αναμένεται να κλείσει με νέα ρεκόρ σε αφίξεις και σε εισπράξεις, ωστόσο η εικόνα για τα ελληνικά ξενοδοχεία δεν είναι ενιαία. Η «δυναμική» του καλοκαιριού δεν έφθασε στα ξενοδοχεία, καθώς πολλά καταλύματα δεν είδαν ανάλογη αύξηση στα έσοδά τους. Οπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου, ο βασικός λόγος είναι η ενίσχυση της βραχυχρόνιας μίσθωσης που, ειδικά τη φετινή χρονιά, απορρόφησε σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά το 2026, τα πρώτα μηνύματα από τη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού του Λονδίνου (World Travel Market – WTM) δείχνουν ότι η επόμενη τουριστική σεζόν θα είναι μια «χρονιά προσαρμογής», με αγορές όπως η Βρετανία και η Πολωνία να διατηρούν τη ζήτηση, αλλά να δείχνουν μεγαλύτερη «ευαισθησία» στην τιμή.

Εμπλουτισμός

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική, να επενδύσουν σε προϊόντα εμπλουτισμού της εμπειρίας των επισκεπτών, να ανανεώσουν το all-inclusive προϊόν και να ενισχύσουν τις loyalty και personalized προσφορές τους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρονιά, όπως επισημαίνουν παράγοντες του τουρισμού, ήταν μια σεζόν που χαρακτηρίστηκε από έντονη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (late booking) και αυξημένο άγχος για τις πληρότητες, οδηγώντας πολλά ξενοδοχεία σε γενναίες προσφορές. Την ίδια στιγμή, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται όλο και πιο απαιτητικοί και προσανατολισμένοι στην ποιότητα των πακέτων έναντι της τιμής, δίνοντας έμφαση στις υπηρεσίες και όχι μόνο στη «φήμη» του προορισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων τον περασμένο Αύγουστο εκτιμάται στο 86,3%, ελαφρώς χαμηλότερη από αυτή του 2024 (87,6%). Η μέση τιμή διάθεσης του δίκλινου δωματίου αυξήθηκε οριακά, στα 190 ευρώ, από 187 ευρώ πέρυσι.

Τον Ιούλιο, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων διαμορφώθηκε στο 82,4%, με τη μέση τιμή στα 168 ευρώ, μειωμένη κατά 3,5% σε σχέση με το 2024. Τον Ιούνιο καταγράφηκε ελαφρά βελτίωση, με τη μέση πληρότητα να είναι στο 78,5% και την τιμή διάθεσης του δίκλινου δωματίου στα 147 ευρώ, έναντι 142 ευρώ πέρυσι.

Η εικόνα, όπως εξηγούν οι παράγοντες του τουρισμού, επιβεβαιώνει το γενικό πλαίσιο των προκλήσεων της φετινής σεζόν που περιείχε: αυξημένο κόστος διαμονής, κύματα καύσωνα που επηρέασαν τη διάρκεια παραμονής και ισχυρό ανταγωνισμό από τη βραχυχρόνια μίσθωση, που σε αριθμό κλινών ξεπέρασε αυτόν των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Προβληματισμός

Ο Αύγουστος έκλεισε με μικρή ανάκαμψη για τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Η μέση πληρότητα ανήλθε στο 79,3%, έναντι 77,9% πέρυσι, ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 187,30 ευρώ (+3%) και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) στα 148,47 ευρώ (+4,8%).

Σε επίπεδο οκταμήνου, η πρωτεύουσα κινείται σε οριακή άνοδο: πληρότητα 76,2%, ADR 177,64 ευρώ και RevPAR 135,35 ευρώ. Παρά τα θετικά πρόσημα, η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών επισημαίνει την ανάγκη για νέο σχεδιασμό, καθώς η αγορά δείχνει τάσεις στασιμότητας και αυξημένο ανταγωνισμό.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, τα συνολικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού για τη χρονιά που φεύγει παραμένουν εντυπωσιακά. Στο οκτάμηνο τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 16,7 δισ. ευρώ από 14,9 δισ. ευρώ το 2024.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12%, με τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη να ενισχύεται κατά 9,1%.

Εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος των εσόδων από την κρουαζιέρα (+23,1%). Μόνο η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε στασιμότητα, με μικρή πτώση εισπράξεων (-2,9%) και οριακή αύξηση αφίξεων (+1,5%). Αντίθετα, η Γερμανία (+16,6% εισπράξεις, +8% αφίξεις) και η Γαλλία (+15,6% εισπράξεις, -8,6% αφίξεις) κινήθηκαν έντονα ανοδικά.

Εξατομίκευση

Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά εξατομίκευσης, τεχνολογικής ωριμότητας και συνειδητής εξερεύνησης. Οι ταξιδιώτες, σύμφωνα με τα πρώτα μηνύματα από τη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού του Λονδίνου (World Travel Market – WTM), δείχνουν ότι η επόμενη τουριστική σεζόν θα είναι μια «χρονιά προσαρμογής».

Ολο και περισσότεροι επιλέγουν προσεκτικότερα προορισμούς και αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση και ασφάλεια. Την ίδια ώρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο οργάνωσης, αλλά έμπιστο «συνοδοιπόρο» – αρκεί να συνοδεύεται από διαφάνεια, ακρίβεια και προστασία δεδομένων.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση «Skyscanner Horizons 2026» (Οκτώβριος 2025), το 84% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το ίδιο ή περισσότερο το επόμενο έτος, με πρωταγωνιστές τη γενιά Χ (Gen X) και τους Millennials, ενώ το 39% προβλέπει ότι θα αυξήσει τις μετακινήσεις του. Το 71% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να ξοδέψει το ίδιο ή και περισσότερο για πτήσεις, ενώ 37% δηλώνει πως θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του. Οι Gen Z (48%) και Millennials (44%) είναι οι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο.

Ο σχεδιασμός του ταξιδιού ξεκινά πλέον διαδικτυακά. Το 51% χρησιμοποιεί την αναζήτηση «Παντού» για ιδέες προορισμών, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστικό ρόλο: Το 46% επηρεάζεται από το YouTube, 38% από το Instagram και το 28% από το Facebook. Ωστόσο, η διαφήμιση από στόμα σε στόμα (37%) και τα διαδικτυακά μέσα (29%) παραμένουν εξίσου ισχυρές πηγές πληροφόρησης.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται στον σημαντικότερο σύμμαχο των ταξιδιωτών. Το 54% δηλώνει σίγουρο για τη χρήση της το 2026 (έναντι 47% πέρυσι), ενώ οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της αφορούν την έρευνα προορισμών (38%), τη δημιουργία δρομολογίων (33%), τη σύγκριση πτήσεων και ξενοδοχείων (32%) και την εύρεση έμπνευσης (32%).

Η εμπιστοσύνη στην ΤΝ είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεότερες ηλικίες: 70% των Gen Z και 66% των Millennials δηλώνουν άνετοι με την ιδέα να προγραμματίζουν ταξίδια μέσω αυτής. Ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών, ο όγκος επιλογών και η σχετικότητα των προτάσεων παραμένουν βασικοί προβληματισμοί.

Ο υπερτουρισμός

Την ίδια στιγμή, η επίγνωση του φαινομένου του υπερτουρισμού αυξάνεται: Το 32% των ταξιδιωτών αναφέρει ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά από την ποιότητα των διακοπών του, με το ποσοστό να φθάνει το 37% στη Gen X. Αυτό οδηγεί σε πιο συνειδητές επιλογές. Συγκεκριμένα, το 34% θα αναζητήσει πιο ήσυχους προορισμούς, το 26% θα στραφεί σε λιγότερο τουριστικά μέρη για λόγους κόστους (ιδίως οι Gen Z με 29%), ενώ το 31% θα συνεχίσει να επισκέπτεται δημοφιλείς προορισμούς, αλλά σε περιόδους μεσαίας ζήτησης.

Ταξίδια

Οι επτά τάσεις του 2026