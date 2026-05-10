Πάντα στις μεγάλες –από θέμα όγκου– συναυλίες δημιουργούνται άγχη. Τι ώρα να ξεκινήσεις από το σπίτι, τι ώρα θα φθάσεις, πού θα παρκάρεις ή ποια ΜΜΜ θα χρησιμοποιήσεις κοκ. Όταν λυθούν αυτά, συνεχίζεται το άγχος για την είσοδο στην συναυλία.

Να έχω το εισιτήριο μαζί μου, να μην μπλοκάρει το internet, στο πρώτο τσεκ των εισιτηρίων. Όταν λυθούν και αυτά τότε και βρίσκεσαι στον περιβάλλοντα χώρο της συναυλίας –εν προκειμένω αυτού του ΟΑΚΑ– τώρα όλα είναι πολύ καλύτερα.

Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα και το Σάββατο, λίγο πριν την συναυλία των Metallica, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όσοι περνούσαν τον πρώτο έλεγχο των εισιτηρίων, μπορούσαν με την παρέα τους να «τακτοποιήσουν» τον υπόλοιπο χρόνο τους. Κάποιοι συνέχισαν τον δρόμο τους για να βρουν την θέση τους στις κερκίδες –η arena είναι τελείως διαφορετική διαδικασία που έχει άλλη κουλτούρα και κουράγια- και άλλη άρχισαν να συζητούν για την βραδιά, που θα άρχιζε σε λίγο.

Οι παρέες, οι συζητήσεις και οι προβλέψεις για τη setlist

Όπως συνέβη και με την παρέα των πιτσιρικάδων που μαζί με τους πατεράδες τους –κυρίως– και του φίλους αυτών, προσπαθούσαν να μαντέψουν το set list του γκρουπ.

Ανακατευτήκαμε και εμείς μαζί τους και είδαμε ότι ήδη τα μάτια τους έλαμπαν και ενίοτε το πάθος τους ξεχείλιζε. «Θα πουν άραγε περισσότερα παλιά ή νέα τραγούδια;», «Πώς θα είναι η κυκλική σκηνή;», «Θα μπορέσουμε να τους δούμε από την θέση που έχουμε στην εξέδρα;», «Πόση ώρα θα κρατήσει το σόου τους», ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους νεότερους προς τους παλαιότερους, fans των Metallica.

Φυσικά, ξεκάθαρη απάντηση δεν έλαβε η νεότερη γενιά αλλά τουλάχιστον είχαν την ευκαιρία να ακούσουν περιγραφές και ιστορίες από τις προηγούμενες συναυλίες του αμερικάνικου heavy metal γκρουπ. Και όλες αυτές οι συζητήσεις γινόντουσαν με κάποια μπίρα, τρώγοντας ή και με έναν καφέ στο χέρι.

Το dress code της βραδιάς: Metallica παντού

Τα μπλουζάκια των Metallica είχαν φυσικά την τιμητική τους, ενώ τεράστιες ήταν οι ουρές των φίλων του γκρουπ, στα official καταστήματα των Metallica που βρίσκονταν, πριν την κυρία είσοδο, στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Με υπομονή οι περισσότεροι προμηθεύτηκαν, το αγαπημένο τους μπλουζάκι ή όποιο άλλο αναμνηστικό ήθελαν για να νιώσουν και «επισήμως» μέλη της οικογένειας των Metallica.

Όσο ο χρόνος περνούσε για την εμφάνιση των Big Four, τόσο τα πηγαδάκια, αραίωναν, οι συζητήσεις σταματούσαν, τα εισιτήρια τσεκάρονταν και πάλι, προσεκτική ανάγνωση, των πινακίδων που έγραφαν την είσοδο στην αντίστοιχη θύρα, για κάποιους αυτό περιλάμβανε αρκετό περπάτημα αν είχαν μπει από μακρινή πύλη, αλλά τέλος καλά, όλα καλά.