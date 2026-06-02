Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

O ιαπωνικός όμιλος αναθεωρεί, τουλάχιστον εν μέρει, τα ηλεκτρικά του σχέδια, ακυρώνοντας την εξέλιξη του Lexus LF-ZC το οποίο όταν ανακοινώθηκε το 2023 συστήθηκε ως το αυτοκίνητο που θα διαδραμάτιζε νευραλγικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου ενός εκατομμυρίου πωλήσεων αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για λογαριασμό της Lexus, με ορίζοντα το 2030.

Ως λόγοι για την συγκεκριμένη απόφαση παρατίθενται «οι διακυμάνσεις στη ζήτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας οχημάτων αλλά και οι νέες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την προϊοντική εξέλιξη και τον σχεδιασμό παραγωγής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που προσθέτει τον όμιλο Toyota στην μακρά λίστα ιαπώνων αλλά και ευρωπαίων κατασκευαστών που έχουν ανακρούσει πρύμνη τους τελευταίους μήνες σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά τους σχέδια.

Η διαφορά στην περίπτωση τoυ ομίλου Toyota είναι ότι σε αντίθεση με group όπως η Honda, η Nissan, η Ford, η GM και ο όμιλος Stellantis, αυτή η ελαφρά αναθεώρηση των ηλεκτρικών του σχεδίων δεν είχε αντίκτυπο στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Εν είδει υπενθύμισης το τετράθυρο Lexus LF-ZC παρουσιάστηκε το 2023 στο πλαίσιο της έκθεσης του Τόκυο ως πρωτότυπο με την προοπτική να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για τα ηλεκτρικά Lexus για τα οποία θα εξελισσόταν μια νέα αρχιτεκτονική. Από αυτή θα προέκυπτε μια νέα σειρά αντίστοιχης τεχνολογίας προϊόντων που με τη σειρά της θα οδηγούσαν τα ηλεκτρικά Lexus σε πωλήσεις ενός εκατομμυρίου μονάδων με ορίζοντα το 2030 ως ενδιάμεσο σταθμό για τον πλήρη εξηλεκτρισμό της φίρμας το 2035.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κατά πόσο η νέα αυτή εξέλιξη θα μεταθέσει τους παραπάνω στόχους της Lexus.

«Αποφασίσαμε να ακυρώσουμε την εξέλιξη του Lexus LF-ZC στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προϊοντικής αναθεώρησης του ομίλου σε σχέση με τα υπό εξέλιξη προϊόντα και projects. Η ακύρωση εξέλιξης του συγκεκριμένου μοντέλου δεν σημαίνει ότι έχουν εγκαταλείψει τους στόχους μας να εξελίξουμε την επόμενη γενιά EV», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της φίρμας συμπληρώνοντας ότι η «Toyota θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που αποκόμισε από την μέχρι τώρα εξέλιξη του μοντέλου σε άλλα projects, εξακολουθώντας να επιδιώκει τη δημιουργία της επόμενης γενιάς BEV».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι κατά την πρεμιέρα του Lexus LF-ZC, στην έκθεση του Τόκυο τον Οκτώβριο του 2023, ο προερχόμενος από τις τάξεις της Lexus, τότε επικεφαλής της ιαπωνικής φίρμας, Koji Sato, είχε συστήσει το μοντέλο ως «το πρώτο μιας νέας εποχής ηλεκτρικών» για όλο τον όμιλο, δηλώνοντας ότι ο ηλεκτρικός πήχης πωλήσεων τοποθετείται στα 3,5 εκ. μονάδες πωλήσεων με ορίζοντα το 2030.

Πλέον ωστόσο ο Koji Sato αποτελεί παρελθόν, με τον Kenta Kon να έχει αναλάβει τα ηνία του ομίλου, εστιάζοντας, προφανώς, σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλύτερα: στους αριθμούς με δεδομένη την προηγούμενη θέση του ως CFΟ της Toyota από το 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο και ως απόρροια της μείωσης πωλήσεων στην αγορά των ΗΠΑ, ο Kenta Kon ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου ότι ο όμιλος θα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει, όπως, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση της γκάμας προϊόντων.

Πάντως, η «καθυστέρηση» εισόδου του ομίλου Toyota στην κούρσα της ηλεκτροκίνησης, τελικά δικαιώνει τον ιάπωνα κατασκευαστή. Βάσει των στοιχείων του 2025, οι πωλήσεις ηλεκτρικών Toyota και Lexus αυξήθηκαν μεν κατά 31%, αθροίζοντας ωστόσο σε μόλις 188.785 μονάδες το οποίο αποτελεί ένα αμελητέο κλάσμα των παγκόσμιων πωλήσεων του ομίλου για την χρονιά οι οποίες έφτασαν τα 10,48 εκατομμύρια. Έτσι, παρά την προβληματική για πολλούς διαφορετικούς λόγους αγορά των ΗΠΑ, η αρχική απροθυμία του ομίλου Toyota σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση και η «πολυτεχνολογική» προσέγγιση δείχνει τελικά να αποδίδει περισσότερους καρπούς σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές.