Γερμανία, St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum

Το ότι παρά τις ρωσικές κυρώσεις περίπου 1.600 γερμανικές εταιρείες έχουν παραμείνει ενεργές στη χώρα, δεν είναι μυστικό και οφείλεται στο ότι οι κυρώσεις δεν απαγορεύουν κάθε οικονομική δραστηριότητα, αν και η κατάσταση είναι πολύπλοκη και δυσδιάκριτη.

Το νέο ωστόσο είναι ότι φέτος για πρώτη φορά μετά την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), που ξεκινά αύριο 03.06, θα συμμετάσχουν επίσημα και Γερμανοί επιχειρηματίες.

Το Φόρουμ διοργανώνεται από το 1997 και από το 2006 τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου Πούτιν, ο οποίος συνήθως ανοίγει τις εργασίας του με ομιλία. Αρκεί να υπενθυμίσουμε αυτό που υποστήριξε πέρυσι στους συμμετέχοντες: «Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένας λαός. Υπό αυτή την έννοια, όλη η Ουκρανία μας ανήκει».

Ηχηρές παρουσίες

Πολλά για το πώς θα κινηθούν οι Γερμανοί επιχειρηματίες δεν έχουν γίνει όλα γνωστά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν στον επιχειρηματικό διάλογο του Γερμανού επιχειρηματία Στέφαν Ντιρ, που δραστηριοποιείται στη Ρωσία, και του Τόμας Μπρουχ, επί πολλά χρόνια διευθυντή της Globus Holding και πρώην προέδρου του Γερμανορωσικού Φόρουμ με έδρα το Βερολίνο.

Υπάρχει μια άλλη εκδήλωση, πολιτιστικής φύσης, που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον με θέμα «Ο πολιτισμός ως γέφυρα σε περιόδους κρίσης». Οι Ρώσοι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι θα συμμετάσχουν αρκετοί Γερμανοί, όπως ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD Γεργκ Έρμπαν, ο εκδότης Χόλγκερ Φρίντριχ και ο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Χούμπερτ Σάιπαλ.

Πιο «ηχηρή» είναι η συμμετοχή του πιανίστα, μαέστρου και τηλεοπτικού παρουσιαστής Γιούστους Φραντς. Ο Φραντς δικαιολόγησε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 ως “αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας”, ενώ επανειλημμένα επέκρινε τις ρωσικές κυρώσεις αποκαλώντας τον Πούτιν «καλλιεργημένο άνθρωπο, αλλά όχι άγιο». Τον Νοέμβριο του 2025 ο πρόεδρος Πούτιν του απένειμε το παράσημο του Τάγματος Φιλίας.

Να διατηρήσουμε την οικονομική γέφυρα

Ο Ματίας Σλεπ, πρόεδρος του ΔΣ του Γερμανορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, χρησιμοποίησε επίσης την εικόνα της γέφυρας λέγοντας ότι «για την περίοδο που ακολουθεί την κατάπαυση του πυρός, εμείς, όπως και άλλες μεγάλες δυτικές χώρες, θέλουμε να διατηρήσουμε την οικονομική γέφυρα με τη Ρωσία και να προστατεύσουμε τα γερμανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που τηρούνται εκεί».

Σύμφωνα με τον Σλεπ, η Δύση δεν πρέπει «να παραχωρήσει οριστικά τη Ρωσία, τη μεγάλη αγορά της και τις πρώτες ύλες της στην Ασία. Μόνο Κινέζοι επιχειρηματίες ίδρυσαν 1.400 νέες εταιρείες στη Ρωσία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους”. Μέχρι την έναρξη του πολέμου η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός εταίρος της Ρωσίας με 59,7δις ευρώ το 2021. Το πικ στον όγκο του διμερούς εμπορίου σημειώθηκε το 2012 με 80 δις ευρώ. Μέχρι το 2023 η Γερμανία προμηθεύονταν πάμφθηνο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήγαγε το Εμπορικό Επιμελητήριο μεταξύ των 750 μελών του, σχεδόν όλες οι εταιρείες σχεδιάζουν να παραμείνουν στη Ρωσία επειδή θεωρούν την αγορά σημαντική.

Το 75% των 265 συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη της ρωσικής επιχείρησής τους παρά τις απώλειες εκατομμυρίων λόγω των κυρώσεων. Τα 2/3 των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένα ότι οι δυτικές κυρώσεις επηρεάζουν σοβαρά ή πολύ σοβαρά τη ρωσική οικονομία. Λίγο πάνω από το 1/3 των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τα μέτρα βλάπτουν τη Γερμανία περισσότερο από τη Ρωσία. Περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι η Γερμανία και η Ρωσία επηρεάζονται εξίσου.

Τι ζητά ο Γκέρχαρντ Σρέντερ στη Μόσχα;

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση στην ερώτηση, εάν η Γερμανία πρέπει να εισάγει ξανά φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία. Το 65% απάντησε «ναι, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο» και το 31% απάντησε «ναι, αλλά μόνο αφού σιγήσουν τα όπλα στην Ουκρανία”. Την ίδια ώρα ο πρώην σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ εθεάθη σε επίσκεψη στη Μόσχα. Ο ανταποκριτής του ntv Ράινερ Μουντς είδε τον Σρέντερ στο ξενοδοχείο Kempinski. Ο 82χρονος πρώην ηγέτης του SPD θεωρείται προσωπικός φίλος του Πούτιν και συνέχισε να εργάζεται για ρωσικές εταιρείες ενέργειας ακόμη και μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πρόσφατα η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά πρόταση του Ρώσου προέδρου για τον Σρέντερ να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το γραφείο του πρώην καγκελάριου προσπάθησε να σταματήσει τη συζήτηση δηλώνοντας στο πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι ο Σρέντερ δεν θα σχολιάσει το θέμα. Πάντως δεν αποκλείεται να έχει ταξιδέψει στη Ρωσία ο πρώην Γερμανός καγκελάριος για το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.