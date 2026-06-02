Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλιακές στιγμές της χρονιάς για τους λάτρεις της hip hop σκηνής –και όχι μόνο– είναι πλέον γεγονός. Ο A$AP Rocky, ένας από τους πιο πολυσχιδείς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, για μια μοναδική live εμφάνιση στο Telekom Center Athens.
Η Αθήνα επιλέχθηκε μάλιστα ως ο μεγάλος τελικός σταθμός του ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας του, με τίτλο «Don’t Be Dumb World Tour».
Η επέκταση της περιοδείας και ο μεγάλος επίλογος στην Αθήνα
Η Live Nation ανακοίνωσε σήμερα τις νέες ευρωπαϊκές ημερομηνίες για το 2026, προσθέτοντας στο πρόγραμμα πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Πράγα, Βουδαπέστη, Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι, Σόφια), με την ελληνική πρωτεύουσα να σφραγίζει το φινάλε του layout.
Η περιοδεία ξεκίνησε ήδη με μια sold out εμφάνιση στο United Center του Σικάγο, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις, και αναμένεται να μεταφερθεί στην Ευρώπη στα τέλη Αυγούστου, περνώντας από μητροπόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο και το Βερολίνο.
Η επιστροφή μετά από οκτώ χρόνια: Η περιοδεία πραγματοποιείται με αφορμή την κυκλοφορία του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του, DON’T BE DUMB. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο project του Rocky έπειτα από οκτώ χρόνια δισκογραφικής απουσίας, το οποίο έχει ήδη καταγράψει πρωτοφανή νούμερα, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο pre-saves στο Spotify.
Στο νέο αυτό άλμπουμ, ο Rocky συνεργάζεται με ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, από τους Gorillaz και τον Tyler, The Creator, μέχρι τον Jon Batiste και τον Thundercat, ενώ το εικαστικό κομμάτι του εξωφύλλου φέρει την υπογραφή του κορυφαίου σκηνοθέτη Tim Burton.
Ένα παγκόσμιο φαινόμενο της μουσικής και της μόδας
Γεννημένος ως Rakim Mayers, ο A$AP Rocky έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά fashion icons της γενιάς του. Είναι Creative Director κορυφαίων brands όπως η Ray-Ban και η PUMA, ενώ το δημιουργικό του agency, AWGE, παρουσίασε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία τη δική του συλλογή στο Paris Fashion Week.
Το 2025 ήταν ένας από τους επίσημους οικοδεσπότες του Met Gala 2025, με θέμα «Superfine: Tailoring Black Style», ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε σε δύο ταινίες της πάντα ανήσυχης A24, εκ των οποίων η μία ήταν το «Highest 2 Lowest» σε σκηνοθεσία του Spike Lee.
Εισιτήρια-προπώληση
H προπώληση εισιτηρίων για την επίσημη mailing list του ASAPROCKY.COM ξεκίνησε την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 09:00 π.μ μέσω του highpriority.ticketmaster.gr
Η προπώληση εισιτηρίων για τους subscribers του newsletter της High Priority Promotions ξεκινά την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 09:00 π.μ μέσω του highpriority.ticketmaster.gr.
Για να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη προπώληση, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι τόσο στο newsletter του highpriority.gr όσο και να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο highpriority.ticketmaster.gr, μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αγορά των εισιτηρίων.
Κάντε subscribe στο newsletter της highpriority.gr έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 12:00 μ.μ. για να λάβετε τον μοναδικό σας κωδικό μέχρι το τέλος της ημέρας και να αποκτήσετε πρόσβαση στην προπώληση της Πέμπτης.
Η γενική προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 09:00 π.μ μέσω του highpriority.ticketmaster.gr
Πληροφορίες για VIP εισιτήρια
Για τους φανατικούς θαυμαστές που επιθυμούν μια αναβαθμισμένη συναυλιακή εμπειρία, η περιοδεία θα διαθέσει περιορισμένο αριθμό VIP πακέτων. Ανάλογα με την επιλογή, αυτά θα περιλαμβάνουν premium θέσεις, πρόσβαση σε backstage tours, είσοδο σε private pre-show VIP Lounge, καθώς και συλλεκτικά αναμνηστικά δώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες των εισιτηρίων στην επίσημη πλατφόρμα vipnation.eu.