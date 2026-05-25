Στη δικογραφία για το νέο «παρακλάδι» του σκανδάλου με τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνεται και αντιδήμαρχος, εκτός από λογιστές και υπεύθυνοι ΚΥΔ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή δημοτικών υπηρεσιών και σε ύποπτες βεβαιώσεις και εικονικές δηλώσεις.

«Ξήλωμα» κυκλώματος με 20 συλλήψεις σε Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξασφάλιζε παράνομα επιδοτήσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού δήμου της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο ο ρόλος του αντιδημάρχου

Η σύλληψη του αυτοδιοικητικού παράγοντα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς εξετάζεται αν οι πράξεις που του αποδίδονται, αφορούν προσωπικό οικονομικό όφελος ή εάν συνδέονται με τη θέση που κατείχε στον δήμο.

Οι Αρχές φέρονται να ερευνούν εάν υπήρξε εμπλοκή σε βεβαιώσεις και έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη επιδοτήσεων και τα οποία, εκ των υστέρων, κρίθηκαν πλαστά. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα λεγόμενα «λευκά χαρτιά» με σφραγίδες και υπογραφές, που – σύμφωνα με καταγγελίες – χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο σκάνδαλο.

Παράλληλα, ερευνάται και η σχέση του με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα και στις επιδοτήσεις.

Δήμος με βαρύ ιστορικό καταγγελιών

Ο δήμος στον οποίο υπηρετεί ο αντιδήμαρχος, είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις.

Κατά το παρελθόν, είχαν καταγραφεί αναφορές για μετακινήσεις κοπαδιών πριν από ελέγχους, επιδοτήσεις σε εκτάσεις με αμφισβητούμενη αγροτική δραστηριότητα, αλλά και καταγγελίες για επιδοτήσεις καλλιεργειών που, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, δεν υφίσταντο.

Η συγκεκριμένη περιοχή είχε απασχολήσει και την πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία είχε αποσταλεί στη Βουλή – μέσω Αρείου Πάγου – στο πλαίσιο της διερεύνησης πολιτικών ευθυνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έφοδος σε ΚΥΔ στο Ηράκλειο

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έφοδος σε Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και την υπεύθυνη του κέντρου, ενώ κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία, που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν πλέον το εύρος του κυκλώματος, τις διασυνδέσεις του με υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων από τον χώρο της αυτοδιοίκησης και των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέο πολιτικό και θεσμικό κύκλο αντιπαράθεσης γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.