Μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στην Ελλάδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Αθήνα. Ο Floyd Mayweather Jr., ο θρυλικός Αμερικανός πυγμάχος με το ιστορικό αήττητο 50-0, θα αντιμετωπίσει τον Μιχάλη «Iron Mike» Ζαμπίδη στις 27 Ιουνίου 2026, στο «Battle of the Legends», σε μια βραδιά που ήδη προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον.

Battle of the Legends: Πού θα γίνει

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ και θεωρείται μια από τις πλέον ηχηρές αφίξεις παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος στην Ελλάδα των τελευταίων ετών. Η επιλογή της Αθήνας για τη φιλοξενία του event αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας των combat sports στη χώρα, καθώς πρόκειται για έναν αγώνα με έντονο συμβολισμό αλλά και υψηλή εμπορική αξία.

Undefeated vs Unbreakable: Ο αγώνας Mayweather – Ζαμπίδη θα γράψει ιστορία

Ο Floyd Mayweather συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πυγμάχους όλων των εποχών. Στην επαγγελματική του καριέρα κατέκτησε 15 παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους, από super featherweight έως light middleweight, ενώ έγινε γνωστός για την αμυντική του τεχνική, τη στρατηγική προσέγγιση των αγώνων και την απόλυτη αποτελεσματικότητά του μέσα στο ρινγκ.

Απέναντί του θα βρεθεί ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ίσως ο πιο αναγνωρίσιμος Έλληνας αθλητής των μαχητικών αθλημάτων διεθνώς. Ο «Iron Mike» έχει κατακτήσει 18 παγκόσμιους τίτλους και έχει συνδέσει το όνομά του με τα ιστορικά K-1 της Ιαπωνίας, αποκτώντας φήμη για το εκρηκτικό στιλ μάχης και τα εντυπωσιακά knockouts του. Στην καριέρα του κατέγραψε 180 αγώνες, 158 νίκες και 87 knockouts.

«Battle of the Legends»: Κλείστε τώρα εισιτήριο

Το «Battle of the Legends» δεν θα περιοριστεί μόνο στον κεντρικό αγώνα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει αναμετρήσεις παγκόσμιου τίτλου, συμμετοχές διεθνών αθλητών, παράλληλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και live μουσικό act από γνωστό καλλιτέχνη, ενώ στο event αναμένεται να δώσουν το «παρών» προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ και εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω διεθνών μεταδόσεων, μετατρέποντας για μία βραδιά την Αθήνα σε παγκόσμια πρωτεύουσα των μαχητικών αθλημάτων.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν μέσω της More.com.