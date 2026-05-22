Η νέα νομοθετική ρύθμιση, για να επισπεύδονται οι ποινικές διαδικασίες, όταν εμπλέκονται ποινικά, πολιτικά πρόσωπα κρίνεται ως σωστή από νομικούς και δικαστικούς, ωστόσο έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πεδίο που σχετίζεται με τη δράση της στην Ελλάδα σε σχέση με τις έρευνες της που αφορούν βουλευτές.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση και η επικεφαλής της Λάουρα Κοβέσι απέστειλε σχετικές επιστολές στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Τι προκάλεσε τη νέα τριβή στις σχέσεις της κυβέρνησης και της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τη ρύθμιση για ταχύτερη διαδικασία εκκαθάρισης των ποινικών εμπλοκών των πολιτικών;

To γεγονός, ότι στη νέα ρύθμιση η ανάκριση για τέτοιες υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα, κυρίως βουλευτές για τους οποίους αίρεται η ασυλία, ανατέθηκε στο εξής όχι σε απλό ανακριτή του πρωτοδικείου όπως ίσχυε μέχρι τώρα και ισχύει γενικά για κάθε πολίτη, αλλά σε εφέτη ανακριτή, δηλαδή σε δικαστή κατά τεκμήριο εμπειρότερο, ο οποίος επιλέγεται με την ψήφο των συναδέλφων του, δηλαδή στην Αθήνα ψηφίζουν για την επιλογή του περί τους 180 και πλέον δικαστές.

Η ανάθεση ανακριτικών καθηκόντων σε εφέτη ανακριτή σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι μπορεί να διαταράσσει τις αρμοδιότητες των Ελλήνων εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση σε νομοτεχνική βελτίωση της νέας ρύθμισης.

Ωστόσο από τη νέα τριβή μεταξύ της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του υπουργείου Δικαιοσύνης εκείνο που επισημαίνεται από νομικές πηγές, είναι το γεγονός ότι υπάρχει δυσπιστία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το γεγονός, ότι το ποινικό μας σύστημα διαθέτει ακόμα -αν δεν αναθεωρηθεί το σύνταγμα- προστατευτικές διατάξεις για τα πολιτικά πρόσωπα.

Από την άλλη πλευρά, νομικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσπευση των διαδικασιών σε περιπτώσεις ποινικής εμπλοκής βουλευτών εξυπηρετεί την ανάγκη όχι για ατομική τους προστασία αλλά για προστασία του θεσμού του κοινοβουλίου και του πολιτεύματος καθώς δεν μπορεί να σέρνονται κατηγορίες σε βάρος τους επί μακρόν με ό,τι αυτό μπορεί για την πολιτική ισορροπία να συνεπάγεται.

Σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις Κοβέσι και ελληνικής κυβέρνησης αναμένεται και πάλι να δοκιμαστούν μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που ανανέωσε τη θητεία τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας μόνον για δύο χρόνια, ενώ η Λάουρα Κοβέσι είχε προβεί σε ανανέωση πενταετίας.

Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την απόφαση περί διετούς ανανέωσης του Αρείου Πάγου, την αρμοδιότητα του οποίου επί του θέματος έχει ήδη δεχθεί, διατήρησε επιφυλάξεις περιμένοντας το κείμενο της απόφασης για να αντιδράσει.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να είναι έτοιμη ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα.