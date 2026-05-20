Ολοκληρώθηκε μετά από πέντε ώρες η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, παρουσία, για πρώτη φορά, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του, ενώ τον κάλεσε να του χορηγήσει άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του «ως οφείλετε», όπως του είπε, προτρέποντάς τον να αφήσει τα «ήξεις-αφίξεις».

«Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου. Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δε συντρέχει κανένας λόγος;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, δηλώνοντας: «Με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μην εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ».

Ο διάλογος «φωτιά»

Από τον διάλογο μάλιστα που διέρρευσε από την πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΥΠ, ανακύπτει ότι ο τελευταίος δεν έχει δει, όπως υποστήριξε, κάποιο έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης του προέδρου του ΠαΣοΚ και ότι η ΑΔΑΕ έλαβε τον σχετικό φάκελο στον οποίο περιέχεται η διάταξη για την παρακολούθησή του χωρίς τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε.

Μάλιστα ο κ. Δεμίρης άφησε να αιωρείται ότι οι λόγοι παρακολούθησης ήταν προφορικοί («Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά», φέρεται ειπών), ενώ όταν ρωτήθηκε αν τελικώς η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκης διατάχθηκε προφορικά, απάντησε «όχι, δε λέω αυτό». Το «κρυφτούλι» του διπλωμάτη διοικητή της ΕΥΠ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τον κάλεσε να σταματήσει να περιφρονεί «τη νοημοσύνη μας», όπως είπε χαρακτηριστικά. Όλος ο επίμαχος διάλογος φέρεται να είναι ο εξής:

Ανδρουλάκης: «Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;»

Δεμίρης: «Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη»

Ανδρουλάκης: «Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;»

Δεμίρης: «Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά».

Ανδρουλάκης: «Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;»

Δεμίρης: «Όχι, δε λέω αυτό».

Ανδρουλάκης: «Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;»

Δεμίρης: «Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε».

Ανδρουλάκης: «Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου».

Το Μαξίμου στοχοποιεί τον Ανδρουλάκη

Η διαρροή του διαλόγου αυτού, προκάλεσε την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου με κυβερνητικές πηγές να διαρρέουν ότι «το ΠαΣοΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

Μάλιστα οι ίδιες «κυβερνητικές πηγές», μιλούν για «ποινική διάσταση της ανωτέρω πράξης» και χαρακτηρίζουν «εξοργιστικό» το γεγονός ότι «ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια». «Είχαμε κατηγορήσει το ΠαΣοΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε “πράσινη Ζωή”», σχολίαζαν από την κυβέρνηση.

Αίσθηση προκαλεί δε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα ζητήσει αύριο Πέμπτη 21 Μαίου το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας «να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες». «Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα», διευκρίνιζε, τονίζοντας πως «αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά είναι κοινοβουλευτική εκτροπή», συμπληρώνοντας πως «όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρρητη… μπορεί να ειπωθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο». «Απόρρητο είναι και το σοβαρό και το ανόητο», σημείωνε.

«Άκουσε τις ερωτήσεις, απάντησε γενικώς αορίστως και περιληπτικώς…», είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος για την ακρόαση Δεμίρη, δηλώνοντας ότι «θα επιμένουμε γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκρυφτεί από τους πολίτες». Σε δήλωσή τους εξάλλου οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντυχάκης τόνιζαν ότι οι απαντήσεις του κ. Δεμίρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας και σε όλες τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών (η σχετική συνεδρίαση ματαιώθηκε προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης), χαρακτηρίζεται από το ΚΚΕ «απαράδεκτη».

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επί πολλή ώρα υπέβαλλε ερωτήσεις προς τον κ. Δεμίρη χωρίς να λάβει απαντήσεις, ενώ κατήγγειλε τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών Θανάση Μπούρα και την πλειοψηφία της ΝΔ σχετικά με την ματαίωση της συνεδρίασης ως προς το σκέλος Τζαβέλλα, καταγγέλλοντας μεθόδευση, συσκότιση και συγκάλυψη.