Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η τιμή του χρυσού εν μέσω πολέμου στον Ιράν καταγράφοντας διαφορετική αντίδραση από το καλοκαίρι όταν συγκρούστηκαν ΗΠΑ -Ιράν.

Στις 28 Φεβρουαρίου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ο χρυσός αυξήθηκε από 5.296 δολάρια σε 5.423 δολάρια η ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στο πολύτιμο μέταλλο αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Ωστόσο, στις 3 Μαρτίου σημείωσε πτώση 5,6% στα 5.029,59 δολάρια η ουγγιά μετά από μαζική πώληση. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτή η κίνηση μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι επενδυτές πούλησαν περιουσιακά στοιχεία κορυφαίας απόδοσης για να αντισταθμίσουν απώλειες στο χαρτοφυλάκιο τους λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί, ο χρυσός διαπραγματεύεται μεταξύ 5.050 και 5.200 δολαρίων. Ο χρυσός spot διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά στα 5.17ι δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο

Η ενίσχυση του δολαρίου μπορεί να είναι ένας παράγοντας που ασκεί πίεση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου, καθώς ο χρυσός που αποτιμάται στο αμερικανικό νόμισμα γίνεται ακριβότερος για κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Πιστεύω ότι η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ και η αλληλένδετη πορεία των επιτοκίων αποτελούν ένα μικρό εμπόδιο για τον χρυσό, παρά την τρέχουσα βία που επικρατεί, η οποία κατά τα άλλα ευνοεί το χρυσό» εξηγεί στο Reuters ο Nicholas Frappell, παγκόσμιος επικεφαλής των θεσμικών αγορών στην ABC Refinery.

Αρκετοί παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν την έλλειψη ανοδικής δυναμικής, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρότερου δολαρίου και των υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, συμφωνεί επίσης ο Ross Norman, διευθύνων σύμβουλος της ιστοσελίδας πολύτιμων μετάλλων Metals Daily.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων

Ο Norman εξηγεί στο CNBC ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένο πληθωρισμό και ενδεχομένως υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αγωνίζονται να περιορίσουν τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τα υψηλότερα επιτόκια κάνουν πιο ελκυστικά τα περιουσιακά στοιχεία που αποδίδουν , όπως τα κρατικά ομόλογα, έναντι των μη αποδοτικών πολύτιμων μετάλλων, όπως ο χρυσός.

«Οι κινήσεις των τιμών του χρυσού και του ασημιού φαίνονται νωχελικές αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως έτσι νιώθουμε μετά από κάποιες επικές κινήσεις τους τελευταίους μήνες» προσθέτει ο Norman.

Πρόσθεσε ότι ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές έχουν γίνει νευρικοί σχετικά με την κατοχή χρυσού επειδή ήταν ασυνήθιστα ασταθής.

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι οι συγκρούσεις πυροδοτούν ένα κύμα πανικού πωλήσεων μεταξύ των επενδυτών, προκαλώντας μια «έκρηξη» όπου οι traders αναγκάζονται να πουλήσουν τις θέσεις τους καθώς οι τιμές πέφτουν, εκτιμά ο Amer Halawi, επικεφαλής έρευνας στην Al Ramz.

«Εάν υπάρξει κρίση ρευστότητας, όλα θα πωληθούν μέχρι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν αυτό και τα σωστά περιουσιακά στοιχεία να επαναπροσδιοριστούν», είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Access Middle East» του CNBC την Τρίτη.

«Παραδοσιακά, όταν υπάρχει ένα σοκ, ακόμη και ο χρυσός πωλείται και ανακάμπτει αργότερα».

Οι προβλέψεις για τον χρυσό

Οι προβλέψεις των τραπεζών παραμένουν αισιόδοξες παρά τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια.

Η J.P. Morgan προβλέπει ότι οι τιμές θα φτάσουν τα 6.300 δολάρια η ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η Deutsche Bank εμμένει στον στόχο των 6.000 δολαρίων στο τέλος του έτους, σύμφωνα με πρόσφατες σημειώσεις της.

«Ως βασική περίπτωση, τα 6.000 δολάρια είναι πιο πιθανά από τα 4.000 δολάρια φέτος, και είμαστε λίγο πάνω από τα 5.000 δολάρια», σημειώνει ο Aakash Doshi, επικεφαλής της στρατηγικής για το χρυσό στη State Street Investment Management. «Αυτό είναι ένα σαφές σημείο που πρέπει να τονιστεί».

