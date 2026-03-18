Ο χρυσός κινείται πτωτικά την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, αξιολογώντας τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εν όψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική.

Η πορεία του χρυσού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές της Fed

Ο χρυσός spot σημείωσε πτώση 0,4% στα 4.984,29 δολάρια ανά ουγγιά στις 04:42 GMT, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση τον Απρίλιο υποχώρησαν 0,4% στα 4.987,30 δολάρια.

Η πορεία του χρυσού «θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές της Fed… Θα εξακολουθήσει η Fed να επιδιώκει μία μείωση των επιτοκίων (φέτος) ή θα αρχίσει να προγραμματίζει καθόλου μείωση λόγω της πολύ ρευστής κατάστασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, όταν ανακοινώσει την απόφαση της για τη νομισματική πολιτική αργότερα σήμερα.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενέτειναν τους φόβους για τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς.

«Ενδέχεται να δούμε αυτές τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ελαφρά, αλλά με το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου να παραμένει ανέπαφο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια κυνήγι ευκαιριών για το χρυσό», δήλωσε ο Wong.

Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, με το Ιράν να απειλεί να επιτεθεί σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πληθωριστικές τάσεις και χρυσός

Το κλείσιμο του στενού θαλάσσιου περάσματος διατήρησε τις τιμές του αργού σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω της αύξησης του κόστους μεταφοράς και παραγωγής. Το πληθωριστικό κλίμα ενισχύει το χρυσό ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά τα υψηλά επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα του μετάλλου, καθώς αυξάνουν τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων που αποφέρουν τόκους.

Η δολοφονία από το Ισραήλ του Αλί Λαριτζάνι, επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν και της υψηλότερης προσωπικότητας που έχει στοχοποιηθεί από την πρώτη ημέρα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων. Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας απέρριψε τις προτάσεις αποκλιμάκωσης που διαβιβάστηκαν από χώρες-μεσάζοντες.

Εν τω μεταξύ, οι κεντρικές τράπεζες της Βρετανίας, της ευρωζώνης (ΕΚΤ), της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Ελβετίας και της Σουηδίας συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα για τις πρώτες αποφάσεις τους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,1% στα 78,42 δολάρια ανά ουγγιά. Πτωτικά κινήθηκαν τόσο η τιμή της πλατίνας κατά 1,2% στα 2.098,20 δολάρια, όσο και του παλλαδίου καθώς έχασε 1,3% στα 1.580,81 δολάρια.

Πηγή ΟΤ