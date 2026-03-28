Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά την Παρασκευή χάρη σε αγορές σε επίπεδα υποχώρησης, αλλά οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου εξακολουθούσαν να οδεύουν προς την τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, με τα κέρδη να περιορίζονται από τις αυξανόμενες προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εντείνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,9% στα 4.416,90 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά εξακολουθούσε να οδεύει προς εβδομαδιαία απώλεια 1,6%, αφού νωρίτερα στην εβδομάδα είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων μηνών στα 4.097,99 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν άνοδο 0,8% στα 4.411,10 δολάρια.

«Ο χρυσός ⁠βρίσκεται σε μια ελαφρώς πτωτική τάση τον τελευταίο καιρό και έχουμε δει τους επενδυτές να πραγματοποιούν κέρδη, κάτι που του παρέχει κάποια στήριξη», δήλωσε ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς στην City Index και τη FOREX.com.

Χρυσός: Φόβοι για επιστροφή σε πτωτική πορεία

«Φοβάμαι όμως ότι ο χρυσός ενδέχεται να επιστρέψει σε πτωτική πορεία, δεδομένου ότι παρατηρούμε αναζωπύρωση της ανόδου στις τιμές του αργού πετρελαίου, ενώ το δολάριο ΗΠΑ βρίσκει επίσης στήριξη έναντι των κύριων νομισμάτων», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου διατηρήθηκαν πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πόλεμος, που βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα του, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία με την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, που έχουν τροφοδοτήσει τους φόβους για πληθωρισμό.

Η αύξηση του πληθωρισμού έχει μετατοπίσει τις προοπτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προς πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων, οι οποίες συνήθως επιβαρύνουν το χρυσό, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης του μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι επενδυτές έχουν πλήρως προεξοφλήσει τις μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ για το 2026, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για δύο μειώσεις πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η Commerzbank αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την τιμή του χρυσού, αυξάνοντας τον στόχο της για το τέλος του έτους στα 5.000 δολάρια/ουγγιά από τα 4.900 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη πτώση δεν αναμένεται να διαρκέσει.

Η τράπεζα αναμένει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει την άνοιξη, κάτι που θα μπορούσε να μετριάσει τις τρέχουσες προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Θεωρεί ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα ξαναρχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων αργότερα φέτος, μειώνοντας τα επιτόκια κατά περίπου 75 μονάδες βάσης μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,4% στα 67,74 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή spot της πλατίνας σημείωσε άνοδο 0,5% στα 1.835,60 δολάρια, ενώ το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,9% στα 1.370,18 δολάρια.