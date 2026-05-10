Με αφορμή την παρουσίαση του περίφημου πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», που εκτίθεται στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το μουσείο και να ανακαλύψουμε έναν υπέροχο χώρο πολιτισμού, όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την πλούσια ιστορία της Αιτωλικής γης.

Το μουσείο είναι υψηλών προδιαγραφών και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πυρήνες της περιοχής.

Πλούσια ιστορία

Να σημειωθεί ότι το Μεσολόγγι είναι χτισμένο ανάμεσα σε τρεις ονομαστές πόλεις της αρχαιότητας την Καλυδώνα, την Πλευρώνα και την Αλίκυρνα. Όμως στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν και άλλες σημαντικές πόλεις, οι ανασκαφές των οποίων έδωσαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως στην ιστορία της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας.

Ο σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος της Αιτωλίας είναι ο Θέρμος, όπου κατά την αρχαιότητα βρισκόταν το θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο των Αιτωλών. Βρίσκεται 32 χλμ. ανατολικά του Αγρινίου και οι ανασκαφές έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα προϊστορικών αψιδωτών κτισμάτων, ναών της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, καθώς και άλλα κοσμικά και θρησκευτικά οικοδομήματα.

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή είναι επίσης ο αρχαιολογικός χώρος του Στράτου, τα ερείπια της αρχαίας Καλυδώνας και Πλευρώνας, τα αρχαία θέατρα στις Οινιάδες και στη Μακύνεια, καθώς επίσης και τα ερείπια στην αρχαία Πάλαιρο.

Στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι μπορεί κανείς να δει μια πλούσια συλλογή ευρημάτων από τους χώρους αυτούς.

Από τα προϊστορικά ευρήματα έως τα κλασικά γλυπτά, όπως οι δύο κεφαλές του Απόλλωνα με την αρμονική τους πλαστικότητα, το μουσείο αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του τόπου και τον βαθύ πολιτισμικό του πλούτο.

Τα εκθέματα φέρνουν σε επαφή τον επισκέπτη με τις πολλαπλές ιστορικές περιόδους της περιοχής.

Το Μουσείο αποτελεί το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο θεμελιώθηκε το 1885 και ολοκληρώθηκε το 1889.

Κτίστηκε με δωρεά του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, μεγάλου εθνικού ευεργέτη από την Ανατολική Θράκη, ως Δημοτικό Παρθεναγωγείο και λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σαν σχολείο. Πρόκειται για διατηρητέο κτίσμα, χαρακτηρισμένο ως μνημείο, αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Η δημιουργία του Μουσείου

Το κτήριο παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το 2011 από το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για τη δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου.

Το Ξενοκράτειο Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου σχεδιάστηκε από την αρχή, όχι μόνο ως ένας μουσειακός χώρος στον οποίο θα παρουσιάζονται και θα αναδεικνύονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και ως ένα ιστορικό κτήριο που θα αναβιώσει και θα αποτελέσει στο εξής ζωντανό σημείο αναφοράς στη ζωή της σύγχρονης πόλης του Μεσολογγίου, κατέχοντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο. Εγκαινιάστηκε το 2021.

Οι συλλογές του Μουσείου

Οι συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν περισσότερα από 1200 αντικείμενα από όλη την Αιτωλοακαρνανία , τα οποία αφορούν σε ευρήματα παλαιών, αλλά κυρίως πρόσφατων ανασκαφών.

Τα εκθέματα καλύπτουν χρονικά από τους προϊστορικούς έως και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (100.000 π. Χ. – 3ος αι. μ.Χ.).

Τα περισσότερα από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται από ανασκαφές που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κατά την κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων.

Η έκθεση απλώνεται σε επτά συνολικά αίθουσες που αναπτύσσονται στο ισόγειο και τον όροφο του κτηρίου.

Το μουσείο διαθέτει ακόμη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πλαισιώνεται από εφαρμογές πολυμέσων.

Στο σχεδιασμό της έκθεσης έχει ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή έκθεση των ευρημάτων και για την προσβασιμότητα ατόμων όλων των ηλικιών και ατόμων ΑμεΑ.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Κυριακή. Την Τρίτη είναι κλειστό.