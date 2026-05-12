Με λιγότερη λάμψη από το σύνηθες και με τη ματιά του στον πυρήνα του κινηματογράφου των δημιουργών, το 79ο Φεστιβάλ Καννών ανοίγει σήμερα την αυλαία του στη γαλλική Ριβιέρα, σε μια χρονιά που προκαλεί εντύπωση ως η πιο «αντι-Χόλιγουντ» διοργάνωση της τελευταίας δεκαετίας.

Την έναρξη του Φεστιβάλ σηματοδοτεί η πρεμιέρα του ρομαντικού δράματος με φόντο το Παρίσι «The Electric Kiss» του Πιερ Σαλβαντορί, το οποίο προβάλλεται εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Απών το Χόλιγουντ

Ούτε Τομ Κρουζ στο κόκκινο χαλί με χορογραφημένες κασκάντες για προώθηση ενός «Top Gun» ή μιας «Επικίνδυνης αποστολής», αλλά ούτε και κεφάτες σπαθομαχίες για ένα ακόμη «Star Wars». Απέχουν φέτος τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο γιατί – όπως λέγεται και γράφεται ως δικαιολογία – ενέχει πλέον μεγάλο οικονομικό ρίσκο η έκθεση των υπερπαραγωγών στην άμεση αντίδραση της κριτικής του φεστιβαλικού κυκλώματος όπου κυκλοφορούν κριτικοί και δημοσιογράφοι μεγάλων μέσων από όλο τον κόσμο, και γράφουν κατευθείαν την άποψή τους στα social media.

Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Τρίσια Τετλ είχε μιλήσει ήδη από τον Ιανουάριο για «νευρικότητα» των στούντιο απέναντι στις πρώιμες κριτικές και στον κίνδυνο να καταστραφεί το εμπορικό momentum μιας ακριβής παραγωγής μήνες πριν από την έξοδό της στις αίθουσες.

Το παράδειγμα του «Joker: Τρέλα για δύο», που έκανε πρεμιέρα στη Βενετία το 2024 και στη συνέχεια απέτυχε εμπορικά, αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν. Να είναι αυτό που οδήγησε φέτος μεγάλους παίκτες της βιομηχανίας — Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures, αλλά και τις κορυφαίες πλατφόρμες streaming Netflix και Amazon MGM Studios να μείνουν εκτός της Κρουαζέτ ή το γενικότερο κλίμα οικονομικής αστάθειας στον πλανήτη, δεν ευνοεί τις φανφάρες στο κόκκινο χαλί;

Γεγονός είναι ότι η αμερικανική παρουσία στο Φεστιβάλ Καννών περιορίζεται φέτος ουσιαστικά σε δύο ανεξάρτητες παραγωγές: το «Paper Tiger» του Τζέιμς Γκρέι με τους Άνταμ Ντράιβερ και Σκάρλετ Τζοχάνσον, καθώς και το «The Man I Love» του Αϊρα Σακς με τον Ράμι Μάλεκ. Όπως σημειώνουν αναλυτές της αμερικανικής αγοράς, το σημερινό Χόλιγουντ, το οποίο βρίσκεται εν αναμονή της ολοκλήρωσης εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount, προτιμά τις απολύτως ελεγχόμενες καμπάνιες μάρκετινγκ, βασισμένες στα social media, στους influencers και στα ειδικά events, αντί για τη ριψοκίνδυνη φιέστα μιας πρεμιέρας στις Κάννες.

Κριτική επιτροπή με γκλάμουρ

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το αμερικανικό star system απουσιάζει ολοκληρωτικά από την Κυανή Ακτή. Με εξαίρεση τη στέρηση της ακτινοβολίας του ανερχόμενου σταρ Τζέικομπ Ελόρντι που ένα ατύχημα στο πόδι τον ανάγκασε να παραιτηθεί των καθηκόντων του από την κριτική επιτροπή, τα υπόλοιπα μέλη της θα φέρουν λάμψη Χόλιγουντ και παγκόσμιου σινεμά στο Grand Théâtre Lumière με πρώτη πρώτη τη Ντέμι Μουρ και στη συνέχεια τη Ρουθ Νέγκα, τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτη Κλόι Ζάο, και τον γερόλυκο Στέλαν Σκάσγκααρντ.

Πρόεδρος της εννεαμελούς επιτροπής ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ («Old boy»), με τη Βελγίδα σκηνοθέτιδα Λορά Βαντέλ, τον Σκωτσέζο σεναριογράφο Πολ Λάβερτι και τον Γάλλο ηθοποιό Ισαάκ Ντε Μπανκολέ να συμπληρώνουν το διεθνές προφίλ των κριτών.

Διαγωνιστικό τμήμα

Το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών φιλοξενεί 21 ταινίες και παρουσίες δημιουργών – δρομέων στο παγκόσμιο σινεμά: ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει με το «Amarga Navidad», ο Ασγκάρ Φαραντί με το γυρισμένο στο Παρίσι «Parallel Tales» με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Χιροκάζου Κορε-έντα με το «Sheep in the Box», ενώ ο Κριστιάν Μουνγκίου παρουσιάζει το «Fjord» με πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε και ο Ρώσος Αντρέι Σβιάγκιντσεφ -αυτοεξόριστος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – το «Minotaur» («Μινώταυρος»).

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές βρίσκεται και αυτή του Ούγγρου Λάζλο Νέμες με την ταινία «Moulin», ιστορικό δράμα για τον ηγέτη της Γαλλικής Αντίστασης, Ζαν Μουλέν, το «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι με τη Σάντρα Χιούλερ, αλλά και το νέο φιλμ του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι «All of a sudden», το πρώτο γαλλικό του Ιάπωνα σκηνοθέτη με πρωταγωνίστρια τη Βιρζινί Εφιρά.

Εκτός διαγωνισμού

Εκτός διαγωνιστικού, οι Κάννες κρατούν πάντως αρκετά ηχηρά «χαρτιά». Ο τρομερός Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν επιστρέφει με το ψυχολογικό θρίλερ τρόμου «Her Private Hell», ο Στίβεν Σόντερμπεργκ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «John Lennon: The Last Interview», ενώ ο Ρον Χάουαρντ υπογράφει το «Avedon» για τον Ρίτσαρντ Άβεντον, έναν από τους επιδραστικότερους Αμερικανούς φωτογράφους μόδας και πορτρέτων του 20ου αιώνα. Στάση στη Κρουαζέτ θα κάνει και ο Τζον Τραβόλτα με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο υπό τον τίτλο «Propeller One-Way Night Coach», κίνηση με άρωμα επιστροφής στο προσκήνιο, που απομένει να αποδειχτεί αν είναι ουσιαστική ή απλώς…άρωμα.

Το φεστιβάλ απονέμει επίσης δύο τιμητικούς Χρυσούς Φοίνικες: έναν στην αποψινή τελετή έναρξης στον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον που άλλαξε τα κινηματογραφικά έπη του 21ου αιώνα, με τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» και γενναιόδωρα συνέβαλε στην ανανέωση του σινεμά του φανταστικού και άλλον έναν ακόμη στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, φωνή αξεπέραστη και ερμηνεύτρια μεγάλων μουσικών επιτυχιών, στην τελετή λήξης, στις 24 Μαΐου. Η Στρέιζαντ, σε δήλωσή της, χαρακτήρισε τον κινηματογράφο «μια δύναμη που υπερβαίνει σύνορα και πολιτικές», δίνοντας έναν κάποιον πολιτικό τόνο στο Φεστιβάλ, που περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει τούτη τη δύσκολη χρονιά των γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Η ελληνική παρουσία

Πρώτα απ΄όλα, στο επίσημο πρόγραμμα του Cannes Classics στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, θα πραγματοποιηθεί μια ιστορικής σημασίας προβολή: η ταινία «Εύα» του 1953 της Μαρίας Πλυτά (1915-2006), της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, θα προβληθεί στο πλαίσιο του τμήματος Cannes Classics, όπου φιλοξενούνται αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες, αποκατεστημένες κόπιες. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος των Καννών.

Η Εύα παρακολουθεί μια παντρεμένη γυναίκα, η οποία στη διάρκεια των θερινών της διακοπών γνωρίζει έναν νεαρό και ζει μαζί του μια εφήμερη ερωτική σχέση, προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαμπρινού, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη (στην πρώτη συνθετική του δουλειά στον κινηματογράφο), ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

Δεύτερον, παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, θα κάνει η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη «Τιτανικός Ωκεανός» («Titanic Ocean»). Η ταινία είναι συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας και συγκαταλέγεται στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Ένα Κάποιο Βλέμμα που λειτουργεί εδώ και χρόνια ως χώρος ανακάλυψης τολμηρών αφηγηματικών φωνών.

Γιατί η 4η σεζόν του The White Lotus θα γυριστεί στις Κάννες

Και βέβαια, οι Κάννες είναι το σπουδαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του πλανήτη. Φέτος ειδικά επιχειρείται στροφή σε κλασικούς τόνους με πιο αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα: απαγορεύονται οι υπερβολικά ογκώδεις εμφανίσεις αλλά και οι «γυμνές» στο κόκκινο χαλί.

Κι αν τα μεγάλα στούντιο απουσιάζουν αυτή τη σεζόν από τις λαμπερές πρεμιέρες, ο Χρυσός Φοίνικας παραμένει προάγγελος οσκαρικής πορείας. Οι διεθνείς αγοραστές και τα αμερικανικά στούντιο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το Φεστιβάλ Καννών ως το πρώτο μεγάλο crash test βραβείων της χρονιάς μέχρι τα Όσκαρ του επόμενου έτους.

Και κάτι ακόμη που αποδεικνύει τη στενή σχέση αμερικανικής βιομηχανίας και γαλλικής Ριβιέρας, παρά τις φετινές απουσίες των μπλομπάστερ, είναι ότι η τέταρτη σεζόν του The White Lotus θα γυριστεί στις Κάννες. Η παραγωγή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει γυρίσματα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, αξιοποιώντας το πραγματικό περιβάλλον της Κρουαζέτ, τα κόκκινα χαλιά, τα υπέροχα πάρτι δίπλα στο κύμα και την αφρόκρεμα του κινηματογράφου που συγκεντρώνεται εκεί κάθε Μάιο.

Η ιδέα ταιριάζει απόλυτα με την ταυτότητα της σειράς του Μάικ, Γουάιτ, η οποία σατιρίζει τους μοχλούς της εξουσίας, του πλούτου, της διασημότητας και της υποκρισίας μέσα σε πολυτελή θέρετρα και υπέροχα σκηνικά. Μετά τη Χαβάη, τη Σικελία και την Ταϊλάνδη, οι Κάννες είναι το ιδανικό σκηνικό για την επόμενη εκδοχή της σειράς: ένα μέρος όπου συνυπάρχουν το σινεμά του δημιουργού, οι σελέμπριτις, οι επιχειρηματικές συμφωνίες και η λάμψη.