Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Final Four της EuroLeague με +16 έναντι του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε τρεις συνεχόμενες φορές από τη Βαλένθια μετά τις δύο νίκες του στην Ισπανία και το Final Four της Αθήνας θα γίνει χωρίς τον οικοδεσπότη.

Ο αγώνας

Κάκιστη η παρέα του… κάκιστου Ναν, πλήρωσε την αδικαιολόγητη σιγουριά της μετά το 2-0 και πρέπει να… κοιταχτεί.

Αθλιο παιχνίδι για την ομάδα του Αταμάν, που δεν κατάφερε να βρει αρχές στο παιχνίδι της. Κανένας δεν έφτασε το επίπεδο των Μοντέρο και Μπάντιο, που έκαναν περίπου ό,τι ήθελαν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με… μπασκετόξυλο και αστοχία. Στα 2 και κάτι, ο Φαρίντ τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε με πόνους. Σκορ ακόμα δεν υπήρχε.

Μετά από σχεδόν πέντε λεπτά, ο Παναθηναϊκός έβαλε τους πρώτους του πόντους. Το καλό ήταν ότι η Βαλένθια δεν είχε βάλει παρά έξι πόντους.

Ολη η περίοδος πήγε έτσι, με κακό ρυθμό κι όλους κι όλους 24 πόντους, με σκορ δεκαλέπτου 14-10.

Το πρώτο πράσινο προβάδισμα δεν άργησε και ήρθε στο 16-15. Ωστόσο, η Βαλένθια βελτιώθηκε επιθετικά με την επιστροφή Μοντέρο και με την άνοδο του Κι.

Οι δύο ομάδες ήταν φοβερά άστοχες, ενώ οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν ήταν καθόλου οργανωμένες. Ο Αταμάν πήρε τάιμ άουτ με τη διαφορά στους εννιά κι αμέσως μετά ανέβηκε στα διψήφια.

Οι «πράσινοι»… έριχναν ξύλο, αλλά δεν ήταν αυτή η λύση. Πολλά φάουλ (3 o Nαν) και η διαφορά στους 17 με βολές του Μπάντιο. Το επί μέρους ήταν 19-1, με τον Παναθηναϊκό να μακιγιάρει στο τέλος την κατάσταση και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 35-23.

Το επίπεδο δεν ανέβηκε σημαντικά, αλλά αυτό ήταν θετικό για τον Παναθηναϊκό, που περιόρισε τους Ισπανούς. Έριξε τη διαφορά στους δέκα με μια φοβερή βόμβα, ενώ κι ο Γκραντ σκόραρε ανάλογα για να μειώσει στους επτά.

Τα χέρια άνοιξαν. Χέιζ Ντέιβις και Τολιόπουλος έβαλαν κι αυτοί τρίποντα, ενώ η Βαλένθια έμενε ζωντανή με Μπάντιο. O Σενεγαλέζος κρατούσε μόνος του την ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει για τα καλά και έκλεισε την περίοδο με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Χουάντσο για το 56-50.

Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο ελεύθερα λέι απ κι ο Πραντίγια τον πλήγωσε με τρίποντο. Ωστόσο ο Οσμάν απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Δε το εκμεταλλεύτηκε. Νέα χαμένα εύκολα, κι ένα τρίποντο του Τόμπσον ανέβασε τη διαφορά στους έντεκα.

Ο Ντε Λα Ρέα έκανε το ίδιο, η αρένα πήρε… φωτιά και ο Αταμάν τάιμ άουτ. Δε βοήθησε. Νέα λάθη, πλην 16 και γρήγορα έγινε αντιληπτό πως η κλεψύδρα άδειαζε.

Μείωσε στους 10 και αργότερα στους 9 με 2:14, αλλά η άπειρη Βαλένθια κράτησε την ψυχραιμία της.