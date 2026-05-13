Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Ολυμπιακός έκανε με άνεση το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Stoiximan GBL, καθώς επιβλήθηκε 117-76 του Κολοσσού Ρόδου, στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε τρομερή μέρα τον Νίκολα Μιλουτίνοβ (20 πόντοι, 8/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ για 1 λάθος).

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (16 πόντοι), Άλεκ Πίτερς (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Τόμας Γουόκαπ (10 πόντοι, 3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), ήταν οι έτεροι διψήφιοι σκόρερ των νικητών.

Ο Κολοσσός αντιπαρέταξε μόνο τον Κεόντρε Κένεντι των 24 πόντων, ενώ οι Τσέβεζ Γκούντγουιν και Ιωσήφ Κολοβέρος προσέθεσαν από 10.

Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ομάδα με 70 πόντους σε ένα ημίχρονο αγώνα για τα playoffs.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ τους, αφού τόσους είχαν βάλει στο δεύτερο μέρος του φετινού – εκτός έδρας – αγώνα με την Καρδίτσα (11/1/2026).

Ήταν η έκτη επίδοση 70+ πόντων ενός ημιχρόνου (σ.σ. οι υπόλοιπες ήταν για την κανονική περίοδο).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κρατάει τη διάθεση και την ετοιμότητα όλων των παικτών του, αφού το Final-4 της Αθήνας πλησιάζει.

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76