Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους έως και 15.000 δολαρίων για τους ξένους επισκέπτες από χώρες που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έχουν αγοράσει εισιτήρια για τη διοργάνωση, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τετάρτη.

Το μέτρο της εγγύησης είχε επιβληθεί πέρυσι από το υπουργείο Εξωτερικών, για χώρες με υψηλά ποσοστά παραμονής μετά τη λήξη της βίζας (overstaying), στο πλαίσιο της ευρύτερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής από τη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση.

Ποιους αφορά η εξαίρεση

Συνολικά, ταξιδιώτες από 50 χώρες υποχρεούνται να καταβάλλουν τη νέα εγγύηση. Από αυτές, πέντε έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ: η Αλγερία, το Πράσινο Ακρωτήριο, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Σενεγάλη και η Τυνησία.

Οι πολίτες αυτών των πέντε χωρών, που έχουν αγοράσει εισιτήρια από τη FIFA, απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση εγγύησης. Σημειώνεται ότι οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό των ομάδων είχαν ήδη εξαιρεθεί, καθώς η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή για κατά προτεραιότητα επεξεργασία των θεωρήσεων για το τουρνουά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενθουσιασμένες που διοργανώνουν το μεγαλύτερο και καλύτερο FIFA World Cup στην ιστορία», δήλωσε η Μόρα Νάμνταρ, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για Προξενικές Υποθέσεις. «Αίρουμε τις εγγυήσεις βίζας για τους πιστοποιημένους φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήρια και έχουν εγγραφεί στο σύστημα FIFA Pass».

Μια «ανάσα» για το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σπάνια χαλάρωση των μεταναστευτικών περιορισμών και αναμένεται να διευκολύνει το ταξίδι πολλών επισκεπτών για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου και συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις για τα δραστικά μέτρα περιορισμού της μετανάστευσης, τα οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, έρχονται σε αντίθεση με το ενωτικό μήνυμα που οφείλει να εκπέμπει ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Για παράδειγμα, παραμένει η απαγόρευση εισόδου για ταξιδιώτες από το Ιράν και την Αϊτή (με εξαίρεση τις ομάδες), ενώ φίλαθλοι από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Σενεγάλη αντιμετωπίζουν πρόσθετους περιορισμούς λόγω της διευρυμένης ταξιδιωτικής απαγόρευσης.

Η «καμπάνα» από τους ξενοδόχους και τις οργανώσεις

Η αυστηρή στάση της Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει την αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας και δεκάδων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες εξέδωσαν «ταξιδιωτική οδηγία για το Μουντιάλ», προειδοποιώντας τους επισκέπτες για το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Ένωση Ξενοδόχων των ΗΠΑ (AH&LA) εξέφρασε έντονη ανησυχία, σημειώνοντας ότι τα εμπόδια στην έκδοση βίζας έχουν οδηγήσει σε κρατήσεις δωματίων πολύ χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις. Οι ταξιδιώτες φοβούνται τις μεγάλες αναμονές και τα αυξημένα τέλη, όπως οι εγγυήσεις των 5.000, 10.000 ή 15.000 δολαρίων, οι οποίες επιστρέφονται μόνο εάν ο ταξιδιώτης συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της βίζας του.

Η πίεση της FIFA και το παρασκήνιο

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας, η FIFA ήταν εκείνη που ζήτησε επίμονα την εξαίρεση. Το ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στον Λευκό Οίκο και σε διάφορα υπουργεία για αρκετούς μήνες.

Αν και ο αριθμός των φιλάθλων που επηρεάζονται άμεσα από την απαλλαγή της εγγύησης εκτιμάται προς το παρόν σε μερικές εκατοντάδες, οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται ταχύτατα, καθώς πλησιάζουμε στη σέντρα της διοργάνωσης και οι πωλήσεις των εισιτηρίων συνεχίζονται.