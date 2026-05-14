Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια και δε θα παρευρεθεί στο Final Four 2026 που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για τα εισιτήρια της διοργάνωσης αφού είναι δεδομένο πως πολλές χιλιάδες είχαν καταλήξει σε… πράσινα χέρια.

Κάπως έτσι υπολογίζεται ότι περίπου 4000 εισιτήρια θα αλλάξουν χέρια και θα πάνε στις τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θα έχει τη συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών του, ενώ μεγάλη αναμένεται να είναι και η παρουσία φίλων της Φενέρμπαχτσε.

Υπενθυμίζουμε πως πέρα από τα εισιτήρια που διατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα μέσα από την EuroLeague, οι τέσσερις ομάδες θα λάβουν από περίπου 500 «μαγικά χαρτάκια».

Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

21:00: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου