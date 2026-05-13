Την ηλικία της θα πρέπει να είχαν οι δύο δεκαεπτάχρονες που αυτοκτόνησαν πιασμένες χέρι- χέρι εχθές στην Ηλιούπολη.

Όπως και η Αντιγόνη που κρεμάστηκε στον “θάλαμο”, δεν μπόρεσαν να αντέξουν τη Θήβα, τον νόμο και τον Κρέοντα.

Ο Σοφοκλής έγραψε γι αυτό μια τραγωδία. Εμείς το “γράφουμε” στο τικ- τοκ.

Το επιμύθιο όμως και τις δυό φορές είναι το ίδιο: υπάρχει κάτι το σκληρό στην εξουσία, όλες τις εξουσίες, όλων των μέσων και των τρόπων, που δεν αντέχεται.

Ο Καμύ έγραψε πως το δυσκολότερο φιλοσοφικό πρόβλημα είναι η αυτοκτονία. Εχτές φάνηκε πως είναι η ζωή.