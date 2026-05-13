«Λουκέτο» σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες όλης της χώρας εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Πρόκειται για πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία των εργαζομένων στο Δημόσιο ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, αν δηλαδή είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή συμβασιούχοι. Αλλωστε ένα από τα αιτήματα της απεργίας είναι η νομιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα και όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στις ανακοινώσεις της στη σημερινή απεργία «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς».

Μεταξύ άλλων οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν και διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σωματεία των εκπαιδευτικών έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην αυριανή απεργιακή κινητοποίηση.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία πιθανά θα προκαλέσει αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων, χωρίς όμως πλήρη αναστολή της λειτουργίας τους.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός τους ή οι εκπαιδευτικοί τους δε θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί συνήθως ενημερώνουν τους γονείς πριν από την απεργία σχετικά με την πρόθεση συμμετοχή τους ώστε παιδιά και γονείς να γνωρίζουν τι έχουν να πράξουν και να μην ταλαιπωρηθούν αδίκως αν ο εκπαιδευτικός τους απεργεί αλλά και στην αντίθετη περίπτωση να μη χάσουν το μάθημα.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο

– Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

– Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

– Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

– Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

– Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

-Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

– Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

– Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

-Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Η λειτουργία των ΜΜΜ

Οσον αφορά τη λειτουργία των ΜΜΜ που απασχολούν μεγάλη μερίδα των πολιτών τόσο των απεργών που θέλουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας ώστε να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση όσο και για τους υπόλοιπους πολίτες που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέδωσε σαφή διευκρίνιση, τονίζοντας ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν επηρεάζονται από τη σημερινή δράση.

Οπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και, ως εκ τούτου, οι συγκοινωνίες θα συνεχίσουν την κανονική τους λειτουργία.

Αναλυτικά η χθεσινή ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιουπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ