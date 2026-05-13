Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η μία από τις δύο 16χρονες που θέλησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους πηδώντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γιατροί από 20 ειδικότητες παρακολουθούν την πορεία της υγείας της.

Η 16χρονη φέρει τραύματα σε όλο της το σώμα και η κατάστασή της κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί προσπαθούν να την σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά και παράλληλα να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά τραύματά της.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανήλικη κοπέλα αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΚΑΤ. Το 16χρονο κορίτσι φέρει, μεταξύ άλλων, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο συκώτι και πνεύμονα, ενώ πολύ σοβαρό είναι το κάταγμα που έχει στη λεκάνη.

Ψάχνει απαντήσεις η ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τα δύο κορίτσια να κάνουν βουτιά θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε καθώς και το ημερολόγιο ενός εκ των δύο κοριτσιών δείχνουν ότι τα κορίτσια έδιναν τη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛΑΣ ψάχνουν να βρουν εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έκανε τα δύο κορίτσια να φτάσουν στο απονενοημένο διάβημα. Για αυτό το λόγο ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνά τους καθώς και οι συνομιλίες που είχαν το τελευταίο διάστημα.

Το «κλειδί» στην ταράτσα και το σημείωμα αυτοκτονίας

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο οι δύο κοπέλες βρέθηκαν στην ταράτσα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ζήτησαν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η μία εκ των δύο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι ανήλικες απομονώθηκαν εσκεμμένα για να μην υπάρξει καμία παρέμβαση από ενοίκους πριν την πράξη τους, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους, έβαλαν ακουστικά και πήδηξαν στο κενό.

Στο σακίδιο της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα που ραγίζει καρδιές. Σε αυτό, η 16χρονη εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή, εστιάζοντας στην κατάθλιψη και το ασφυκτικό άγχος για το μέλλον της, υπό το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Στις οικογένειες των δύο παιδιών παρέχεται ήδη ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου. Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ενεργοποίησε ειδικό πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, μεταβαίνει στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη για να στηρίξει συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Γραμμή βοήθειας 1018

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε στην 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία της ΜΚΟ Κλίμακα στο 1018. Η κλήση είναι ανώνυμη και δωρεάν.