Σαφείς απαντήσεις σχετικά με το μέλλον του προγράμματος των μαχητικών F-35 και τη συνολική στρατηγική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας ζητούν μέλη του Κογκρέσου από τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η παρέμβαση εκδηλώνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Αυτή θέτει ως προτεραιότητα την ανάγκη διευκρίνισης εάν οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ευθυγραμμίζονται με την επίσημη κυβερνητική γραμμή ή αν υπονομεύουν την ισχύουσα νομοθεσία.

Το «αγκάθι» των S-400 και οι προϋποθέσεις για τα F-35

Στο επίκεντρο του προβληματισμού των νομοθετών βρίσκεται η πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον και Άγκυρας για τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το Κογκρέσο έχει θεσπίσει αυστηρότατους όρους μετά την αγορά των ρωσικών S-400, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αποσαφηνίσει πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις του νόμου CAATSA και ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που οφείλει να κάνει η Τουρκία προτού τεθεί οποιοδήποτε ζήτημα επιστροφής της στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται δε ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει ακόμη ικανοποιήσει τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις, όπως η πλήρη απομάκρυνση των ρωσικών συστημάτων και η ρητή δέσμευση για τη μη απόκτηση παρόμοιου εξοπλισμού στο μέλλον.

Αντιδράσεις για τις αναφορές Μπάρακ στη Χεζμπολάχ

Παράλληλα, η επιστολή εστιάζει στις αμφιλεγόμενες αναφορές του κ. Μπάρακ από το Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρέσβης είχε χαρακτηρίσει εύθραυστη την εκεχειρία στον Λίβανο, υποστηρίζοντας την ανάγκη πολιτικής διαχείρισης και διαλόγου με τη Χεζμπολάχ, η οποία, κατά τον ίδιο, δεν μπορεί να εξοντωθεί.

Οι νομοθέτες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι τέτοιες δηλώσεις εμφανίζονται να εξισώνουν το Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση, δημιουργώντας επικίνδυνη ασάφεια ως προς τη στάση των ΗΠΑ σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακών ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αίτημα για ξεκάθαρη εθνική στρατηγική

Καταλήγοντας, οι συντάκτες της επιστολής ζητούν από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να ξεκαθαρίσει εάν υφίσταται οποιαδήποτε δομική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Τονίζουν ότι η συμμόρφωση με το δίκαιο, η προάσπιση της τεχνολογικής υπεροχής του ΝΑΤΟ και η σταθερότητα των συμμαχιών στην περιοχή αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες που δεν επιδέχονται παρερμηνείες από διπλωματικούς εκπροσώπους.