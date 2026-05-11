Στο ερώτημα «Ποιος θέλει τρίτο κόμμα το ΠαΣοΚ;», που θέτει σήμερα στο «Βήμα» ο Δημήτρης Χόνδρος, η απάντηση μου είναι: «το ίδιο το ΠαΣοΚ».

Με έναν συν τρείς αρχηγούς κατ’ ουσίαν, το ΠαΣοΚ περιμένει όπως η Λερναία Ύδρα τον Ηρακλή να του κόψει τα κεφάλια. Αλλά και πάλι, τι μ’ αυτό;

Ο Ηρακλής ως γνωστόν πέθανε εξαιτίας ενός τραγικού λάθους της συζύγου του Δηιάνειρας. Του έστειλε, χωρίς να το ξέρει, έναν δηλητηριασμένο χιτώνα. Ο Ηρακλής τον φόρεσε για να κάνει μια θυσία και η θερμότητα ενεργοποίησε το δηλητηριασμένο αίμα της Ύδρας που είχε σκοτώσει.

Ο χιτώνας κόλλησε στο δέρμα του και άρχισε να τον κατατρώει.

Αυτό δεν σημαίνει προφανώς οτι το «κόμμα Τσίπρα» (ως άλλου Ηρακλή του στέμματος) δέν είναι εξόχως προσωποπαγές.

Σημαίνει αντίθετα ότι προσωποπαγής δεν είναι η Αριστερά- όπως το ΠαΣοΚ που δεν είναι . Αλλά ούτε είναι Αριστερά.