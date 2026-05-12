Η ανανέωση της θητείας της Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και άλλων δύο συναδέλφων της για άλλα δύο χρόνια στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ασφαλώς είναι μία απόφαση με αυτονόητο δικαστικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Όπως με πληροφόρησε πηγή μου στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν παρούσα τόσο η Πόπη Παπανδρέου όσο και οι άλλοι δύο εισαγγελείς, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης.

Και οι τρεις, κυρίως όμως η Πόπη Παπανδρέου, που έχει σηκώσει το βάρος σε πολλές σημαντικές έρευνες, δέχθηκαν βροχή ερωτήσεων τόσο από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου όσο και από τον αντιπρόεδρο του Ανωτάτου δικαστηρίου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο που ανέλαβε να κάνει και την εισήγηση.

Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως την ανανέωση της θητείας τους από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις προβλέψεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο λόγια ρωτήθηκαν γιατί δεν ενημέρωσαν τον Άρειο Πάγο σχετικά. Πάντως, η ίδια πηγή με ενημέρωσε, ότι το σκεπτικό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα είναι έτοιμο ως το τέλος της εβδομάδας και είναι βέβαιον, ότι αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αν το κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή η Λάουρα Κοβέσι, επιμένει σε πενταετή θητεία για τους τρείς, το θέμα είναι πολύ πιθανόν να φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Προς τούτο, όπως η πηγή μου με ενημέρωσε πως το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα γραφεί με στόχο να μπορεί να σταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών παραμένει ανοικτό και οι εξελίξεις θα κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες.

Τo επόμενο βήμα του Τσίπρα

Στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι χθες το απόγευμα έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση για το υπό δημιουργία νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα με τίτλο, «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής».

Δεν ακούσαμε όνομα, ούτε ιδρυτική διακήρυξη, αλλά ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε ένα ακόμα βήμα, το προτελευταίο, όπως λένε, για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Είχε πολύ κόσμο και έδειξε ότι υπάρχει συσπείρωση γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά ελάχιστα πρόσωπα από το ΠαΣοΚ είδαμε.

Στην εκδήλωση με τον τίτλο, «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος.

Έδειξαν στήριξη σε Τσίπρα

Η παρουσία αρκετών βουλευτών, νυν και πρώην, του ΣΥΡΙΖΑ εξελήφθη ως στήριξη στην προσπάθεια που ξεκινάει ο Τσίπρας με το νέο κόμμα. Στην εκδήλωση που ήταν και ουσιαστικά «πρόβα τζενεράλε» για το νέο σχηματισμό και το συντονισμό είχε ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης, παρόντα ήταν πολλά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων: η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Aνδρέας Παναγιωτόπουλος, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Τεμπονέρας, o γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης – Σάχτος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάρτ Οζγκιούρ, ο Νίκος Μπίστης, κ.α., ενώ παρών ήταν και ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος.

Ένας υπουργός προβλέπει

Τα σενάρια των εκλογών βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων συζητήσεων αυτή την περίοδο, καθώς με τον ένα ή τον άλλο μπήκαμε στην τελευταία στροφή της κυβερνητικής θητείας και, ως γνωστόν, η εκλογολογία και οι προβλέψεις γύρω από το αποτέλεσμα της επερχόμενης είναι από τα πιο δημοφιλή θέματα που απασχολούν το πολιτικό προσωπικό.

Έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις που απέσπασε συνεργάτης μου από υπουργό, ο οποίος διαθέτει εμπειρία και γνωρίζει καλά να αναλύει τις μετρήσεις με τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος. Από αυτά που μου μεταφέρθηκαν, κατά πρώτον, κρατώ ότι η Μαρία Καρυστιανού, σε πείσμα του δημοσκοπικού ρεύματος που εμφανίζεται ότι εξακολουθεί να έχει, θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει στο τέλος να μπει στη Βουλή.

Και, κατά δεύτερον, ότι με επτακομματική σύνθεση στην επόμενη Βουλή, η ΝΔ θα μπορούσε να κατακτήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας αν αθροιστούν στο 18 με 20% οι δυνάμεις των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Τα βρήκα και τα δύο αυτά στοιχεία ενδιαφέροντα.

Τα drones των Τούρκων Μια και τα drones έχουν πολλή πέραση τις τελευταίες ημέρες, σας μεταφέρω μια είδηση από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, καθώς ως γνωστόν και οι γείτονες ασχολούνται κατά κόρον με τα μη επανδρωμένα. Εκεί, λοιπόν, στη μεγάλη βιομηχανία κατασκευής drones, την Baykar, ιδιοκτησίας της ευρύτερης οικογένειας Ερντογάν, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η βασίλισσα του Βελγίου Ματθίλδη. Θα μου πείτε, τι δουλειά έχει μια βασίλισσα στον… πόλεμο; Όπως μαθαίνω, η Ματθίλδη ήταν επικεφαλής της «Βελγικής Οικονομικής Αποστολής», η οποία επισκέφθηκε την Τουρκία, προκειμένου να αναζητήσει εμπορικές και άλλες ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας. Η βασίλισσα, όμως, δεν πήγε μόνη της στην Κωνσταντινούπολη. Συνοδευόταν από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βελγίου, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας. Βέλγοι και Τούρκοι είναι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, με τους πρώτους όπως φαίνεται να ενδιαφέρονται γενικώς για τα drones, αλλά και να στηρίζουν τη συμμετοχή της Άγκυρας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, αλλά και γενικώς στην υπό σχεδιασμό αρχιτεκτονική ασφαλείας. Αυτά, βεβαίως, είναι γνωστά στην Αθήνα. Όλα τα μηνύματα, πάντως, που φθάνουν τις τελευταίες ημέρες στην ελληνική πρωτεύουσα καλούν σε ενίσχυση των αντίστοιχων δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση φυσικά τι άλλο; Στις νέες τεχνολογίες και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. ***

Η βιωματική μαρτυρία Παπανδρέου για τη Δικαιοσύνη

Με τη συζήτηση για τη Δικαιοσύνη να κυριαρχεί, ενόψει και της Συνταγματικής Αναθεώρησης, πραγματοποιήθηκε χθες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Επίτιμου Αντιπροέδρου του ΣτΕ, Γιώργου Σταυρόπουλου. Σε αυτή, ένας εκ των συμμετεχόντων, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ξεκίνησε την παρέμβασή του σημειώνοντας πως ο συγγραφέας «δεν έγραψε απλώς ένα βιβλίο, κατέθεσε μια μαρτυρία 40 χρόνων παρουσίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Χαρακτήρισε μάλιστα την πορεία του ως μια «επιλογή συνείδησης» που ολοκληρώθηκε όταν ο δικαστικός αισθάνθηκε πλέον πως «η αναξιοκρατία είναι ανυπόφορη». Στη συνέχεια, ο κ. Παπανδρέου προτίμησε να ξετυλίξει μια μάλλον πικρή ιστορία από τα χρόνια της δικής του διακυβέρνησης.

Θυμήθηκε τις φορές που, εν μέσω οικονομικής κρίσης, προσπαθούσε με αλλεπάλληλα ταξίδια να πείσει Έλληνες της διασποράς και ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα, για να εισπράξει μια αφοπλιστική άρνηση: «Θα μπλέξουμε χωρίς τέλος με δικαστικές υποθέσεις».

Όπως εξήγησε, η μόνιμη αίσθηση των ανθρώπων της αγοράς ήταν πως στην Ελλάδα «η ισχύς, το μέσο και η πολιτική επιρροή υπερτερούν του κράτους δικαίου». Αυτή η «έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων», κατά τον πρώην πρωθυπουργό, ήταν τελικά ο αόρατος τοίχος που κρατούσε μακριά τις σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις, αφήνοντας τη χώρα εγκλωβισμένη στις παθογένειές της.

Το παιχνίδι των εξοπλισμών και ο Δένδιας

Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού παιχνιδιού εξοπλισμών που παίζεται – και μην απατάστε, τα λεφτά είναι πολλά – ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε χθες συνάντηση με την πρέσβη της Νορβηγίας, Χάριετ Μπεργκ και την νέα πρέσβη της Ολλανδίας, Μπάρμπαρα Βαν Χέλλεμοντ στο ΥΠΕΘΑ. Η Thales Netherlands έχει μάλιστα συμβάσεις με το Πολεμικό Ναυτικό (αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ).

Ο Δένδιας αύριο θα βρεθεί στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών της όπου οι υπουργοί Άμυνας θα κληθούν να ασχοληθούν με θέματα – σοβαρά, δεν αμφιβάλλω – αλλά πιο πολύ χαρτούρα και γραφειοκρατία ακούγονται ως θεματολογία παρά δράση επί του πεδίου και αμυντικών δαπανών -πλην Ελλάδας και λίγων άλλων)-.

«Πόρτα» από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τα βιομετρικά στο Δημόσιο

Φρένο στα σχέδια του υπουργείου Εσωτερικών για το «φακέλωμα» της προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων μέσω βιομετρικών δεδομένων έβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ΥΠΕΣ ονειρευόταν σκανάρισμα προσώπων ή δακτυλικών αποτυπωμάτων για να βεβαιωθεί ότι όλοι είναι στις θέσεις τους, αλλά η Αρχή, με τη Γνωμοδότηση 4/2026, τους είπε, κοινώς, να το ξεχάσουν. Η Ολομέλεια έκρινε πως η ρύθμιση είναι ασύμβατη με το ενωσιακό δίκαιο και τον ΓΚΠΔ, σημειώνοντας πως το υπουργείο δεν κατάφερε να πείσει ούτε για το «γιατί» ούτε για το «πώς», καθώς δεν τεκμηριώθηκε ούτε το ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, ούτε γιατί είναι τόσο απαραίτητο να παίρνουμε βιομετρικά στοιχεία από όλο τον κόσμο τη στιγμή που υπάρχουν σαφώς λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

Η κριτική της Αρχής ήταν μάλλον ισοπεδωτική, αφού διέκρινε μια λογική «ένα μέγεθος για όλους». Η Αρχή ξεκαθάρισε πως τέτοια μέσα αποτελούν την έσχατη λύση και επιτρέπονται μόνο υπό δρακόντειες προϋποθέσεις που εδώ απλώς δεν υπήρχαν.

Προς το παρόν, η βιομετρική ταυτοποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες πάει στις καλένδες, καθώς και η εναλλακτική λύση του ΥΠΕΣ κρίθηκε εξίσου αόριστη και ατεκμηρίωτη. Φαίνεται πως για να «ιδρώσει η φανέλα», το υπουργείο θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους, λιγότερο φουτουριστικούς και περισσότερο συμβατούς με τη νομοθεσία.