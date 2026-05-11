Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Τώρα είναι η ώρα…Έρχεται η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται. Έρχεται ο μήνας του θερισμού». Αυτές ήταν μερικές φράσεις του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Δευτέρας στο Θέατρο της Ρεματιάς, απ’ όπου σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα. Ο ίδιος έδωσε όμως σαφή χαρακτηριστικά, όχι για κόμμα αντιπολίτευσης, αλλά για μια παράταξη που θα κερδίσει τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όποτε και να γίνουν εκλογές.

«Κυβερνώσα αριστερά» και όχι απλή αντιπολίτευση

Σε μια μεγάλη συγκέντρωση υπό τον τίτλο, «κυβερνώσα αριστερά της σύγχρονης εποχής» που οργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αττικής, καθώς είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι θα έκανε ένα ακόμα βήμα για το νέο κόμμα, δεν είχαμε μια ακόμη παρέμβαση του Αλ. Τσίπρα με όρους προσωπικής επανεμφάνισης. Όσοι βρέθηκαν στον χώρο, στελέχη από διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί αλλά και αρκετός κόσμος χωρίς οργανική σχέση με κόμματα, είχαν την αίσθηση ότι παρακολουθούν κάτι που δεν βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά αποκτά πλέον σαφή και καθαρά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες είναι ότι η συζήτηση δεν αφορά πια μόνο την ανάγκη ύπαρξης αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο όταν ξεκινούσε ο κύκλος των πρωτοβουλιών μετά την εκδήλωση στην Ιθάκη πριν μήνες. Τώρα το κλίμα έχει αλλάξει αισθητά. Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού θεωρούν ότι ωριμάζει πλέον η ανάγκη για κάτι ευρύτερο, δηλ. για μια παράταξη που θα μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είπε καθαρά και ο Αλ. Τσίπρας καταχειροκροτούμενος υπό την παρουσία και πολλών εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ηχηρές παρουσίες και το μήνυμα της νίκης

Εκεί ήταν μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Τεμπονέρας, o γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης – Σάχτος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ, ο Νίκος Μπίστης, κ.α., ενώ παρών ήταν και ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η φράση που κυκλοφορούσε περισσότερο στις συζητήσεις πριν και μετά την εκδήλωση ήταν σχεδόν κοινή από διαφορετικά πρόσωπα: «Δεν αρκεί πια να διαμαρτύρεσαι. Πρέπει να μπορείς να κερδίσεις». Αυτή είναι και η βασική πολιτική μετατόπιση που καταγράφεται στις παρεμβάσεις και τις ζυμώσεις γύρω από τον Αλ. Τσίπρα, ενώ αυτό ήταν και το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού.

«Κοινωνία των τριών τετάρτων που δεν τα βγάζει πέρα»

Ο Αλ. Τσίπρας περιέγραψε την εικόνα μιας κοινωνίας που έχει εξαντλήσει τα όρια ανοχής της. «Οδηγηθήκαμε σε κοινωνία των τριών τετάρτων που δεν τα βγάζει πέρα» είπε, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί η συζήτηση για την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης αποκτά πλέον πιο επείγοντα χαρακτηριστικά.

Στο Χαλάνδρι ήταν εμφανής και μια δεύτερη επιδίωξη. Να δοθεί η εικόνα μιας διαδικασίας που ξεπερνά τα στενά κομματικά σύνορα της παραδοσιακής αριστεράς. Στις παρεμβάσεις αλλά και στις συζητήσεις κυριάρχησε η ανάγκη σύγκλισης διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων: της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και ενός ευρύτερου προοδευτικού χώρου που σήμερα εμφανίζεται πολιτικά κατακερματισμένος και κοινωνικά απογοητευμένος. Σε αυτό βοηθάει και το Μανιφέστο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Αλ. Τσίπρας, αλλά και οι ομιλητές πριν απ’ αυτόν, ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, σε μια συζήτηση που συντόνισε ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.

Δεν ήταν τυχαία η αναφορά πολλών συνομιλητών του Τσίπρα στην ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης των πολιτών με την πολιτική, αλλά και με τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Εξάλλου και ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας με τη σύντομη ομιλία του έδειξε ουσιαστικά ότι το ζήτημα του κράτους δικαίου αποκτά πλέον κεντρικό πολιτικό βάρος και λειτουργεί ως σημείο ευρύτερης κοινωνικής συσπείρωσης, πέρα από κομματικές ταυτότητες.

Το παρασκήνιο για τους «πυρήνες» και τον «σπόρο»

Πολλοί ανυπομονούσαν για την ανακοίνωση του νέου κόμματος και το φώναξαν πολλές φορές. Ο Αλ. Τσίπρας απέφυγε και χθες οποιαδήποτε βιαστική κίνηση ή δημόσια δέσμευση για τα επόμενα βήματα. «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους», ήταν η φράση του, ενώ αστειευόμενος είπε «μην περιμένετε να ακούσετε γυναικεία ονόματα».

Στο παρασκήνιο, αρκετοί μιλούσαν χθες βράδυ στο Θέατρο της Ρεματιάς για τη δημιουργία «πυρήνων» σε όλη τη χώρα, με στόχο να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό και πολιτικό δίκτυο που δεν θα θυμίζει τις παραδοσιακές κομματικές δομές. «Σαν να ρίξαμε έναν σπόρο και τώρα να άρχισε να φυτρώνει», έλεγε χαρακτηριστικά πρόσωπο που συμμετέχει στις σχετικές διεργασίες. Είχε προηγηθεί ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας που είπε «αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε και βγαίνουν καρποί σε όλη τη χώρα».

Το πολιτικό μήνυμα που εκπέμφθηκε από το Χαλάνδρι ήταν σαφές. Η συζήτηση γύρω από τον Αλ. Τσίπρα δεν αφορά πλέον μόνο τον χώρο της αντιπολίτευσης. Αφορά την αναζήτηση μιας νέας πλειοψηφίας εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό, για πρώτη φορά μετά από καιρό, διατυπώθηκε τόσο ανοιχτά και με ένταση. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε.