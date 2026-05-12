Πώς η κατανάλωση φρούτων και ενός φλυτζανιού καφέ την ημέρα μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για τον οργανισμός μας;

Σε αυτό απαντά πρόσφατη επιστημονική έρευνα η οποία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση φρούτων και καφέ καθημερινά, μπορεί να μειώσει κατά το ήμισυ τον κίνδυνο της μη υγιούς γήρανσης των κυττάρων μας.

Πολυφαινόλες και τελομερή των κυττάρων

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες, όπως τα μούρα, τα μήλα και ροφήματα όπως ο καφές, το κακάο και το τσάι, είναι γνωστό ότι έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αλλά μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι συνδέονται επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κοντών τελομερών – των «άκρων» ή καλυμμάτων των κυττάρων μας – που όταν είναι κοντύτερα, αυξάνουν τον κίνδυνο κυτταρικού θανάτου και ανθυγιεινής γήρανσης.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Παμπλόνα της Ισπανίας μέτρησαν το μήκος των τελομερών σε δείγματα από περισσότερους από 1.700 ενήλικες το 2008 και επίσης το 2015 και αξιολόγησαν τη συνολική κατανάλωση πολυφαινολών των συμμετεχόντων.

Υψηλή μείωση κινδύνου

Η μέτρια κατανάλωση καφέ (έως ένα φλιτζάνι την ημέρα) συσχετίστηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κοντών τελομερών σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν καφέ, ενώ η κατανάλωση τεσσάρων έως πέντε μερίδων φρούτων την ημέρα συνδέθηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο, με τους συμμετέχοντες που κατανάλωναν τα περισσότερα φρούτα να παρουσιάζουν 29% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κοντών τελομερών σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τα λιγότερα.

Άλλα τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες, όπως το ελαιόλαδο, το κόκκινο κρασί και τα λαχανικά, δεν παρατηρήθηκαν από τους ερευνητές ως επηρεάζοντα τον κίνδυνο μικρότερων τελομερών.

Τελομερή και ασθένειες

Τα μικρότερα τελομερή έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη τύπου 2, ορισμένων μορφών καρκίνου και της συνολικής θνησιμότητας.

Σωρρευτική δράση

Η Isabella Kury Guzmán, κύρια συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ένα ευρύτερο μήνυμα: μια διατροφή πλούσια σε πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων όπως τα φρούτα και ο καφές, μπορεί να αποτελεί ένα κομμάτι του παζλ για την υποστήριξη μιας πιο υγιούς κυτταρικής γήρανσης. Δεν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο «αντιγηραντικό» τρόφιμο, αλλά για τη σωρευτική επίδραση των καθημερινών διατροφικών επιλογών με την πάροδο του χρόνου».

Για μια υγιή γήρανση

Απαντώντας στα ευρήματα, η Άνα Ροντρίγκεζ-Ματέος, καθηγήτρια ανθρώπινης διατροφής στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε: «Οι πολυφαινόλες έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων και της γνωστικής έκπτωσης. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση αυτών των ενώσεων μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να υποστηρίξει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και του εγκεφάλου καθώς γερνάμε. Η μελέτη αυτή προστίθεται στα αυξανόμενα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι διατροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες μπορεί να συμβάλλουν σε μια πιο υγιή γήρανση».

Ο Gunter Kuhnle, καθηγητής διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Reading, προέτρεψε σε προσοχή, καθώς η ακριβής μέτρηση της πρόσληψης πολυφαινολών είναι πολύ δύσκολη.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά έχει πιθανά οφέλη για την υγεία», πρόσθεσε. «Μια διατροφή πλούσια σε φυτικά τρόφιμα συνδέεται με μακρύτερα τελομερή και πιθανώς υγιέστερη γήρανση. Ωστόσο, επειδή τα φυτικά τρόφιμα αποτελούν την κύρια πηγή πολυφαινολών, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εάν αυτή η υγιέστερη γήρανση οφείλεται συγκεκριμένα στις πολυφαινόλες ή στο γεγονός της υγιεινής διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά».