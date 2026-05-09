Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχετικά με το drone-καμικάζι που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. «Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή», αρκέστηκε να πει.

Φυσικά δεν αισθάνεται το ίδιο καθυσυχασμένη και η αντιπολίτευση με τον τομεάρχη Άμυνας του ΠαΣοΚ κ. Μιχάλη Κατρίνη ήδη να αναφέρει πως «ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως μια «υπόθεση ιδιωτών. Γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, την έχει κυβέρνηση. Δυστυχώς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι».

Κατά τα άλλα, ακόμα και ανήμερα του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ο κ. Δένδιας δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί μια εκ των στρατιωτικών μονάδων της χώρας.

Έτσι, νωρίς το πρωί σημερα βρέθηκε στην έδρα της 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (34 Μ/Κ ΤΑΞ) «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΟΥ ΔΙΑΛΕΤΗ», στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης. Τον Υπουργό συνόδευσε ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Κατά την επίσκεψη, ο Υπουργός παρoυσία του Υποδιοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Υποστράτηγου Νικόλαου Γαλλιού και του Διοικητή της ΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «ΕΛΑΣΣΩΝ» Υποστράτηγου Αλέξανδρου Κουφόπουλου, περιηγήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, καθώς και στους χώρους διαμονής και σίτισης του προσωπικού και ενημερώθηκε από τον Διοικητή της 34 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Πλιάτσικα για την εφαρμογή της Νέας Θητείας, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

«H παρουσία μου σήμερα στην 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, εδώ στην Άσσηρο, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε μια εβδομάδα οι οπλίτες της Α΄ ΕΣΣΟ ολοκληρώνουν την βασική τους εκπαίδευση και θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένες επιτροπές αξιολόγησης», ανέφερε στην σύντομη ομιλία του πριν κατευθυνθεί στο αμιγώς κομματικό κομμάτι των καθηκόντων του στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ – Helexpo.

Χωρίς φόβο αυτοκριτικής, σε σχέση με άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, είπε πως «μέχρι το 2004 ο Ελληνισμός είχε διαθέσει μεταπολεμικά, εκφρασμένο σε ευρώ, 270.000.000.000 για την άμυνα του. Αν τα είχαμε διαθέσει με τον βέλτιστο τρόπο η οικονομία θα είχε ενισχυθεί και η αμυντική μας βιομηχανία θα ήταν σε άλλο επίπεδο. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έγινε σωστά. Κάναμε λάθη. Κάναμε πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη έρχεται να διορθώσει αυτή η κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά που «τρέχουν», τις 3 φρεγάτες Belharra που αναμένουμε τα 83 F-16 Viper (έχουν παραδοθεί 50 και θα αναβαθμιστούν ακόμα 50), τις 2+2 ιταλικές φρεγάτες Bergamini που σύντομα θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό από την Ιταλία, τα F-35 που βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος και θα είναι με την τελευταία τεχνολογική αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO και πολλά άλλα που παρέλειψε, όπως τα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου MH-60 Romeo και τα 35 Black Hawk.

«Η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για την δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει, λοιπόν, μια συνεργασία μαζί τους ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», είπε ο κ. Δένδιας.

Φυσικά η καινοτομία ήταν και αυτή μέρος της ομιλίας, πεδίο που ο συγκεκριμένος υπουργός έχει δώσει περισσότερη βαρύτητα από οποιονδήποτε άλλον τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, έκανε αναφορά στις 5 ταυτόχρονες διεθνείς επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ακόμα δύο ευρωπαϊκές θαλάσσιες επιχειρήσεις. Η επιχείρηση «Ειρήνη» βόρεια από τη Λιβύη και η επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δηλαδή συνολικά διεξάγουμε, είτε μόνοι μας είτε με άλλους, εφτά επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας! Ουδέποτε στην ιστορία του ο Ελληνισμός μπόρεσε να το κάνει αυτό και είμαστε περήφανοι, είμαστε βαθιά περήφανοι για αυτό». Η ομιλία του δεν θα μπορούσε να κλείσει με αυστηρά κομματικό μήνυμα: «ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος Πρωθυπουργός, έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα;

Εμείς δίνουμε την απάντηση» λέγοντας παράλληλα πως « ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό, είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης» δίνοντας έτσι και την δική του απάντηση πως ήταν, είναι και θα είναι παρών στις δύσκολες ημέρες μπροστά ή τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται από τους παροικούντες στην Νέα Δημοκρατία.