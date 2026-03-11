Το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) είναι ένας οργανισμός που δε γνωρίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Αλλά θα έπρεπε! Γιατί αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια του ελληνικού κράτους να δημιουργήσει ένα εγχώριο οικοσύστημα αμυντικών και περί της άμυνας συστημάτων, που σε βάθος χρόνου θα μπορέσει να αποφέρει προστιθέμενη αξια, μέσω της αξιοποίησης των intellectual property rights συστημάτων, που ενδεχομένως – και πιθανότητα – θα προσφέρουμε στο εξωτερικό.

Η στρατηγική σημασία του ΕΛΚΑΚ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει τονίσει επανειλημμένα την τεράστια σημασία που αποδίδει στο ΕΛΚΑΚ:

«Tο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύουν τον ρόλο της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «διαβάσαμε» ήδη από το 2023, με ευκρίνεια, τους καιρούς που έρχονται. Μία από τις πιο εμβληματικές αλλαγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ήταν η δημιουργία του ΕΛΚΑΚ και η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, με στόχο να εξελίξουμε τις τεχνολογικές μας δυνατότητες. Ήταν η απάντησή μας στα ερωτήματα που θέτει η νέα εποχή με τη δημιουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής καινοτομίας».

Νέες συμβάσεις για drones και UCAV

Σήμερα, το ΕΚΛΑΚ υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις, για ανάπτυξη drones και UCAV (αυτόνομο εναέριο όχημα μάχης), ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων δοκιμών πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ».

Τρεις εκ των συναφθέντων συμβάσεων αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα των εκτεταμένων δοκιμών πεδίου, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης σε Προκαταρκτική Διαβούλευση RFI 06/25. Οι εν λόγω συμβάσεις, με οντότητες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος, αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη και επιχειρησιακή αξιολόγηση εγχώριων συστημάτων UCAV, Κατηγορίας Ι, με σαφή προσανατολισμό την άμεση αξιοποίησή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι πρώτες συμβάσεις ΕΑ που συνάφθηκαν εντός του 2026, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του Προγραμματικού Ορίζοντα Έργων ΕΑ 2025, μετατρέπουν την ελληνική τεχνολογική καινοτομία σε απτή επιχειρησιακή ισχύ για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ παράλληλα ΚΕΤΑΚ και ΕΑΒ λαμβάνουν το «πράσινο φως» για νέες αναβαθμίσεις. Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν, αφενός στην ανάπτυξη kamikaze drone από το ΚΕΤΑΚ και αφετέρου στην κατασκευή εγχώριων συστημάτων τριών τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης (UCAV) Κατηγορίας Ι, με σαφή προσανατολισμό την άμεση αξιοποίησή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετάβαση από την έρευνα στην επιχειρησιακή ισχύ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε:

«Οι πρώτες αυτές αναθέσεις σηματοδοτούν την είσοδο του ΕΛΚΑΚ σε μία νέα φάση ωρίμανσης. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά για την αφετηρία ενός συνεκτικού κύκλου έργων, που μετατρέπει με συστηματικό τρόπο την ελληνική τεχνολογική καινοτομία σε επιχειρησιακή ικανότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι σημερινές ανακοινώσεις αποτελούν το πρώτο βήμα. Το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν πρόσθετες αναθέσεις, στο πλαίσιο του προγραμματικού κύκλου υλοποίησης εθνικών έργων ΕΑ, που είναι σε εξέλιξη, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη μετάβαση σε ένα νέο, διαρκές μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής επιχειρησιακών προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μας».

Ενίσχυση της εγχώριας στρατιωτικής Έρευνας και Ανάπτυξης

Οι αναθέσεις αυτές δεν αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά εντάσσονται σε έναν συνεκτικό εθνικό σχεδιασμό, που ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιοποιεί εγχώρια τεχνογνωσία, υψηλής προστιθέμενης αξίας και θεμελιώνει έναν διαρκή αγωγό καινοτομίας από το εργαστήριο έως το πεδίο επιχειρήσεων.

Με τις πρώτες αυτές συμβάσεις, το ΕΛΚΑΚ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως στρατηγική γέφυρα μεταξύ των πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την άμυνα της χώρας: πιο ευέλικτη, πιο αυτάρκη και τεχνολογικά κυρίαρχη.

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η υπογραφή νέων συμβάσεων, στο πλαίσιο του προγραμματικού κύκλου υλοποίησης εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης. Η υλοποίηση των νέων συμβάσεων σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής επιχειρησιακών προϊόντων τεχνολογιών αιχμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ουσιαστικά, επισφραγίζεται η ανάπτυξη του οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την ελληνική βιομηχανία και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα τη δυναμική έρευνας και ανάπτυξης, εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, με συμβασιοποίηση του έργου αναβάθμισης του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας και πιστοποίησης, πρωτότυπου ΣμηΕΑ τ. Περιπλανώμενου Πυρομαχικού Κατηγορίας Ι, το οποίο αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του σε πλήρως βιομηχανικό προϊόν και την άμεση ενσωμάτωσή του στο οπλοστάσιο των ΕΔ.

Ταυτόχρονα, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) αναμένεται να αναλάβει με νέα σύμβαση ΕΑ, για την επέκταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συστήματος Ηλεκτρονικού Πολέμου (C UAS) «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», με στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, έναντι στόχων υψηλής αξίας και την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίησή του από μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.