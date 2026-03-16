Στο ύψος των €5 δις φτάνει το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που συζητήθηκε στην αρμόδια Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων και τις επόμενες ημέρες θα περάσει από ΚΥΣΕΑ.

Το σημαντικό για την χώρα είναι πως με βάση τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργου 25% σε κάθε πρόγραμμα εφεξής, το όφελος για την χώρα είναι €1,25 δις.

Όπως ανέφερε σε δήλωση του από το Λονδίνο όπου βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας «Εισάγεται σήμερα για γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής, μια σειρά από εξόχως σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίως, όλα αυτά τα προγράμματα εμπεριέχονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, που αποτελεί ένα τμήμα της «Ατζέντας 2030.

«Περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της Πατρίδας μας, με τη δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών», τόνισε.

Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή του νέου Προγράμματος Αποτροπής. Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής της αντιμετώπισης απεδείχθη απολύτως στο πεδίο των συγκρούσεων. Δημιουργούμε, επιτέλους, ένα θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των συγχρόνων απειλών, των αεροσκαφών, των drones, αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων. Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Επίσης, στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα, είναι πλατφόρμες που εισάγουν την Αεροπορία μας σε μια νέα εποχή. Εμπεριέχεται, επίσης, η αναβάθμιση των F-16 Block 50, των περίπου 40 F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η χώρα να αποκτήσει πάνω από 100 F-16 Viper», δήλωσε ο Υπουργός.

Το πρόγραμμα αφορά επίσης, τον εκσυγχρονισμό των Φρεγατών MEKO, στον οποίο θα συμμετάσχουν, βεβαίως, ελληνικά ναυπηγεία, και μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης αεροσκαφών «Follow On Support», μεταξύ των οποίων και των μεταγωγικών αεροσκαφών C-27.

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει επιπρόσθετα ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης, οι συμβάσεις «Follow On Support», αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας που αυτό σημαίνει και την ενημέρωση της Βουλής.

«Θυμίζω ότι αυτό δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση. Πολλές φορές στο παρελθόν τα «Follow On Support» αντιμετωπιζόντουσαν μέσα από τις λειτουργικές δαπάνες, με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας».