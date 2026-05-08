Να πάω τώρα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ για να δώσω μερικά παρασκήνια.

Ο Γιώργος Παπανδρέου όχι απλά πήγε, αλλά μίλησε κιόλας. Όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ήταν ενωτική και άκρως υποστηρικτική. Από την άλλη ο Χάρης Δούκας επέλεξε να μην πάρει τον λόγο και έτσι δεν μάθαμε κάτι για το πως βλέπει τα θέματα στρατηγικής του ΠαΣοΚ μετά το συνέδριο.

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, αντιθέτως ιδιαιτέρως δραστήριος εμφανίζεται ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος του ΚΤΕ Εργασίας του ΠαΣοΚ, ο οποίος θέλει να αναμετρηθεί σε ντιμπέιτ με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Γιατί; Επειδή, όπως λέει, εκείνη υποστηρίζει τις πολιτικές του 13ωρου και της εξαήμερης εργασίας, σε αντίθεση με το ΠαΣοΚ που προωθεί άλλες πολιτικές όπως η τετραήμερη εργασία.

«Έχω προκαλέσει την κυρία Κεραμέως σε ντιμπέιτ για όλα αυτά τα θέματα» είπε για ακόμη μία φορά στο Πολιτικό Συμβούλιο και το μένει που μένει είναι σηκώσει η Νίκη το γάντι.