Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Eκδήλωση για την Κύπρο με συνδιοργανωτές τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας και το δίκτυο ελληνικής κοινότητας Βρυξελλών Αργώ πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής και Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ, ο Σπύρος Παππάς, Πρόεδρος του Brussels Hellenic Network Argo, ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρο της Ομάδας S&D, ο Ανδρέας Παπασταύρου, Πρέσβης ε.τ. στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, ο Στέλιος Περράκης, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, ο Πάνος Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και ο Θόδωρος Κατσούφρος, Στέλεχος του Δικαστηρίου της ΕΕ. Τοποθετήθκαν επίσης ο κύπριος ευρωβουλευτής Γεώργιος Γεωργίου και ο έλληνας ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

Ο ρόλος του Ευρωδικαστηρίου για την οριοθέτηση ΑΟΖ

Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, η Κύπρος αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο μετά την μετατώπιση του ευρωπαϊκού ενδιφέροντος στην Ανατολική Μεσπγειο λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενώ στο τραπέζι ξαναμπαίνουν ενεργειακά δίκτυα και η οριοθέτηση θαλασσιων ζωνών.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η πρόταση του Θεόδωρου Κατσούφρου για προσφυγή Ελλάδας και Κύπρου στο Δικαστήριο της ΕΕ δυνάμει του ά. 273 της ΣΛΕΕ κατόπιν συνυποσχετικού, ώστε να εξεταστεί η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ένταξη Φαραντούρη στους Ευρωσοσιαλιστές

Την ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών καλωσόρισε στο περιθώριο της εκδήλωσης ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος S&D Γιάννης Μανιάτης, ενώ με θερμά λόγια για τη συμβολή του στην ευρωομάδα της Αριστεράς τον κατευόδωσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου.

Η επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη Φαραντούρη στην εν λόγω ευρωομάδα θα γίνει από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στην προσεχή Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.