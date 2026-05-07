Η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open δείχνει την ξεκάθαρη στήριξη της κοινής γνώμης στην Λάουρα Κοβέσι. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα της δουλειά της.

Μάλιστα, της χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό» κριτήριο για την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Αντίθετα, περίπου το 22% βλέπει πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τις ενέργειές της.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»

23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει

15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά»

Κριτήριο για την ψήφο τους στις εκλογές το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα ένα μεγάλο ποσοστό υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επηρεάσει την ψήφο του στις επόμενες εκλογές.

36% «πολύ καθοριστικό»

24,7% «αρκετά καθοριστικό»

19,2% «όχι και τόσο»

16,5% «καθόλου»

3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Στα αξιοσημείωτα ότι το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι πολίτες δε θέλουν να είναι ξανά υποψήφιοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7,3% λέει «σίγουρα σωστή»

15,6% λέει «μάλλον σωστή»

13,7% λέει «μάλλον λάθος»

58% «σίγουρα λάθος»

5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Η πλειοψηφία θέλει πολιτική αλλαγή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση των ερωτηθέντων σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Η πλειοψηφία δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέλει πολιτική αλλαγή.

11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»

13,5% λέει «μάλλον»

13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»

Διατηρεί το προβάδισμα η ΝΔ

Τέλος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Μάλιστα, η διαφορά της παραμένει σε διψήφια ποσοστά από το ΠαΣοΚ.

Πρόθεση ψήφου

22,5% η Νέα Δημοκρατία

3,9% ΣΥΡΙΖΑ

11,3% ΠαΣοΚ

6% ΚΚΕ

8,5% Ελληνική Λύση

1,8% Νίκη

7,9% Πλεύση Ελευθερίας

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Εκτίμηση ψήφου