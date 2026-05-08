Σε συνέχεια των στενών πολιτικών και στρατιωτικών δεσμών Ελλάδας – Γαλλίας και της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, νέες πληροφορίες έρχονται στο προσκήνιο. Αρχικά ανώτατη στρατιωτική πηγή με γνώση των διαδικασιών άφησε να εννοηθεί πως blocks της τέταρτης φρεγάτας Belharra ενδέχεται να κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Τα ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη στρατηγική σχέση με την Naval Group και έχουν παραδώσει 15 από τα 20 blocks για τις ελληνικές και γαλλικές φρεγάτες. Ωστόσο, το στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της υφής των συζητήσεων που γίνονται, αναφέρθηκε πως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά – ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Προκοπίου – ενδέχεται να μπουν στο παιχνίδι των Belharra. Αν αυτό θα αφορά την 4η φρεγάτα ή και μελλοντικές, μένει να φανεί.

Αναβάθμιση των πυραύλων MICA για τα ελληνικά Rafale

Την ίδια στιγμή, γαλλική πηγή μετέφερε την ικανοποίηση του Παρισιού για την υπογραφή από τον Γενικό Διευθυντή της MBDA και τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ σχετικά με την εν συνεχεία υποστήριξη των πυραύλων αέρος – αέρος MICA που είχε αποκτήσει η Ελληνική Αεροπορία στα τέλη της δεκαετίας του 2000 προκειμένου να εξοπλίσει τα μαχητικά M2000-5. Χάρη στο πρόγραμμα ύψους 162 εκ. €, μέρος των πυραύλων θα καταστούν συμβατοί με τα ελληνικά αεροσκάφη Rafale.

Στον τομέα της καινοτομίας, η υπογραφή της δήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Αμυντικής Καινοτομίας (AID) και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) σφραγίζει τη συνέχιση της παροχής στήριξης από την AID για την εδραίωση του ελληνικού κέντρου που ηγείται του αμυντικού οικοσυστήματος, σε ανταπόκριση στο αίτημα του Έλληνα Υπουργού άμυνας και παράλληλα με τη διοικητική υποστήριξη που προσφέρουν στο ΕΛΚΑΚ η BPI France και η Expertise France.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η θαλάσσια ρομποτική στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αναφερόμενοι στο ΕΛΚΑΚ να σημειωθεί πως μόλις σήμερα ανακοινώθηκε η εξασφάλιση υπερσύγχρονου εξοπλισμού για την υποστήριξη της πρακτικής διάστασης του προγράμματος «τεχνολογίες θαλάσσιας ρομποτικής, αυτονομίας και τεχνητής νοημοσύνης, με αποδέκτη το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Στρατιωτικών Σχολών», ο οποίος θα παραχωρηθεί, με την ολοκλήρωσή του, προς όφελος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ενισχύοντας τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας και την ανάπτυξη μόνιμης ικανότητας.

Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε από το ΕΛΚΑΚ πλήρης πρόσβαση στο MIT OpenLearning Universal AI Program για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Στρατιωτικών Σχολών, μέσω της διάθεσης αδειών σε στελέχη και σπουδαστές, ενισχύοντας την οργανωμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνητή νοημοσύνη σε κλίμακα.

Τα προγράμματα είναι τα MIT 2.017 – Σχεδιασμός Ηλεκτρομηχανικών Ρομποτικών Συστημάτων και MIT 2.680 – Θαλάσσια Αυτονομία, Αισθητήρες και Επικοινωνίες.

Το Charles De Gaulle και η γαλλική παρουσία

Τώρα, αναφορικά με την γαλλική παρουσία στην Ελλάδα, το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle με την συνοδεία του έφυγε από την Ανατολική Μεσόγειο και μπήκε στην διώρυγα του Σουέζ με πορεία νότια προς την Ερυθρά θάλασσα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την πιθανή γαλλική εμπλοκή στην κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ.

Πάντως, η γαλλική παρουσία στην χώρα είναι συνεχής, σε βαθμό που θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι πια μόνιμη. Υπό αυτό το πρίσμα, σε συνέχεια των στενών πολιτικών και στρατιωτικών δεσμών Ελλάδας – Γαλλίας από την Τετάρτη 06 έως την Πέμπτη 07 Μαΐου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, οι δύο Αρχηγοί παρακολούθησαν επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων Ειδικών Δυνάμεων (ΕΔ) – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) με τη συμμετοχή Γαλλικών Δυνάμεων στην περιοχή Πάχης Μεγάρων.

Την Πέμπτη 07 Μαΐου 2026 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποδέχτηκε τον ομόλογό του στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ». Κατόπιν της επίσημης υποδοχής, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο Αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της διμερούς συνεργασίας. Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δράσεων του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην 114 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ), όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη αεροσκαφών RAFALE, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).