Η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, συνοδευόμενου από πολυμελή αντιπροσωπεία υπουργών και επιχειρηματικών στελεχών, η οποία ολοκληρώνεται αργά απόψε, ξεπέρασε τα όρια της τυπικής διπλωματίας.

Στο επίκεντρο δεν βρέθηκε μόνο το γεωπολιτικό αποτύπωμα της ανανεωμένης στρατηγικής συμφωνίας του 2021, αλλά κυρίως το στρατιωτικό σκέλος της, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να αναδεικνύεται σε πρόσωπο-κλειδί των επαφών.

Συμβολισμοί πάνω στην «ΚΙΜΩΝ»

Η σημερινή ημέρα, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ξεκίνησε με υψηλή σημειολογία. Ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν, πάνω στο κατάστρωμα της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ».

Παρουσία της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δ. Χούπης και Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας), οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, το σκάφος-σύμβολο του Πολεμικού Ναυτικού είχαν επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαιώνοντας τη στενή διασύνδεση των δύο χωρών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η «αρχιτεκτονική» της νέας συμφωνίας στο Μαξίμου

Η σκυτάλη δόθηκε στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρουσία των δύο ηγετών, ο Νίκος Δένδιας και ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνυπέγραψαν με τους Γάλλους ομολόγους τους, Κατρίν Βοτρέν και Βενιαμίν Χαντάντ, την Ανανέωση της Συμφωνίας για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Η συνεργασία, ωστόσο, επεκτείνεται και σε τεχνολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Αμυντική Καινοτομία. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Δρ Παντελής Τζωρτζάκης, και ο Νικολάς Κορντιέ Λαλουέτ, εκπροσωπώντας τον γαλλικό Οργανισμό Καινοτομίας.

Θωράκιση για Belharra και Rafale

Στο πρακτικό σκέλος της επιχειρησιακής ετοιμότητας, σφραγίστηκε η Συμφωνία Πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) των πυραύλων MICA IR/RF. Η 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας MBDA France, διασφαλίζοντας την ισχύ των οπλικών συστημάτων που φέρουν οι φρεγάτες Belharra και τα μαχητικά Rafale.

Το εύρος των συμφωνιών και η σημειολογία των συναντήσεων καταδεικνύουν πως η Αθήνα έχει επιλέξει την πλήρη πρόσδεση στο γαλλικό «άρμα» στον αμυντικό τομέα. Παρά το κλίμα ευφορίας, ωστόσο, στον πολιτικό ορίζοντα παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποια θα είναι η μορφή και η ένταση αυτής της στρατηγικής σχέσης μετά τον Μάιο του 2027, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν θα αποχωρήσει από το Ελιζέ;