Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Νέα παρέμβαση για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πραγματοποίησε σήμερα ο Χρήστος Σπίρτζης, προσερχόμενος στον Άρειο Πάγο. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος έχει κριθεί δικαστικά ως θύμα απόπειρας επιμόλυνσης με το παράνομο λογισμικό Predator, κατέθεσε δύο κρίσιμα αιτήματα, που στοχεύουν στην επανεκκίνηση της έρευνας και την αλλαγή των προσώπων που τη χειρίζονται.

Ανάσυρση της δικογραφίας για το αδίκημα της κατασκοπείας

Το πρώτο αίτημα του κ. Σπίρτζη αφορά στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και έγγραφα, που επιβάλλουν τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας και άλλων αξιόποινων πράξεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, εξερχόμενος του δικαστικού μεγάρου, «ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει: είτε ο πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης παρακολουθούσαν, είτε οι τέσσερις καταδικασθέντες είναι κατάσκοποι».

Αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Παράλληλα, ο Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε αίτηση προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ζητώντας την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο πρώην υπουργός κάνει λόγο για «προσωπική εμπλοκή» και «πρόδηλη έλλειψη αντικειμενικότητας», επικαλούμενος δημοσιεύματα που φέρουν τον κ. Τζαβέλλα να έχει υπογράψει 11 διατάξεις παρακολούθησης, κατά την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ, καθώς και τη συμμετοχή του σε απόρρητη κατάθεση στη Βουλή.

Το «κοινό κέντρο» ΕΥΠ-Predator και το SMS-παγίδα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα στοιχεία που, κατά τον κ. Σπίρτζη, αποδεικνύουν την ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του παράνομου λογισμικού.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε:

Στις 15.11.2021 και ώρα 10:00 π.μ., κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τη δράση της ΕΥΠ.

Μόλις 50 λεπτά αργότερα (10:50 π.μ.), έλαβε sms-παγίδα με λινκ επιμόλυνσης και προσωποποιημένο περιεχόμενο: «Χρήστο με το σημερινό, θα τα χάσουν σίγουρα».

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στον νομικό πολιτισμό»

Η πληρεξούσια δικηγόρος του, Αρτεμισία Παπαδάκη, υπογράμμισε τη σημασία της δικαστικής κρίσης σε αυτή τη φάση: «Στον νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να κάνει το καθήκον του».

Ο κ. Σπίρτζης ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας την ελπίδα, η ηγεσία της Δικαιοσύνης να λειτουργήσει αμερόληπτα και κάλεσε όλους όσοι υπήρξαν στόχοι παρακολουθήσεων να αναλάβουν αντίστοιχες θεσμικές πρωτοβουλίες.