«Από την ομιλία Μητσοτάκη θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αντίδρασης που θα εκδηλωθεί στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας».

Με αυτά τα λόγια, έμπειρος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξήγησε στο ΒΗΜΑ το κλίμα που είχε διαμορφωθεί έως χθες το βράδυ μεταξύ των εκλεγμένων του κυβερνώντος κόμματος. Το τελευταίο διάστημα έγινε πολλή δουλειά από το κυβερνητικό επιτελείο αλλά και τον γραμματέα της ΚΟ μαζί με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους για να πέσουν οι τόνοι.

Σε εκείνους που έχουν την ικανότητα να εισχωρούν πιο διεισδυτικά στα «σπλάχνα» της κυβερνώσας παράταξης, τα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί σε μία υπολογίσιμη ομάδα των βουλευτών δεν κλείνουν σε μία συνεδρίαση. Τα όπλα, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα παραμείνουν «παρα πόδα» και μπόλικοι λογαριασμοί θα ξεκαθαρίσουν στην συνέχεια.

Πάνω από 40 βουλευτές – ομιλητές

Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές, που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι όλοι θέλουν να σηκώσουν πολύ ψηλά τους τόνους της κριτικής τους για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματος.

Κάποιοι βέβαια βλέπουν ανάμεσά τους και «λαγούς» του Μαξίμου για να υπάρξει αν χρειαστεί κάποια ισορροπία αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση που περνά ούτως ή άλλως σε δεύτερη μοίρα.

Η απόσταση μεταξύ κυβέρνησης – κοινοβουλευτικής ομάδας

Το βασικό ρήγμα σήμερα είναι η απόσταση μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας. Το μείγμα των εξωκοινοβουλευτικών και η δύναμη που έχουν αποκτήσει σε σχέση με εκείνους που στις εκλογές «τραβούν το κάρο» για να μπορούν και οι εκτός κόμματος να απολαμβάνουν τις υπουργικές καρέκλες.

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης πάντως δεν το βλέπει έτσι. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν το έβλεπε. Διότι στο δικό του πολιτικό dna, η κυβέρνηση κάνει εντελώς διαφορετική δουλειά από εκείνη που κάνει η Βουλή και οι βουλευτές. Αρα, για εκείνον, οι υπουργοί είναι που καλούνται να υπηρετήσουν την εκτελεστική εξουσία και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να είναι οι περισσότεροι εκτός κόμματος εφόσον κρίνει ότι είναι οι κατάλληλοι για να φέρουν σε πέρας το έργο που έχουν ορισθεί να υπηρετήσουν.

Από την άλλη οι βουλευτές δεν καταλαβαίνουν γιατί ανάμεσά τους δεν μπορεί να βρει ο πρωθυπουργός την πλειοψηφία των υπουργών του που να είναι τόσο ικανοί όσο εκείνοι που επιλέγει από την «αγορά» ακούγοντας μάλιστα συχνά – πυκνά οτι «δεν υπάρχει πάγκος». Και αυτό τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο με δεδομένο ότι δεν μπήκαν μόνοι τους στην Βουλή αλλά κάποιοι τους έδωσαν σταυρό προτίμησης.

Στο δικό τους dna λοιπόν, ο κυρίαρχος λαός κάνει τις επιλογές του και αυτό θα πρέπει να είναι σεβαστό σε μεγάλο βαθμό από το κυβερνητικό ιερατείο.

Οι πληροφορίες θέλουν βουλευτές από εκείνους που το τελευταίο διάστημα έχουν τοποθετηθεί και δημοσίως, να φέρνουν όλα τα παραπάνω ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος και θα τους ακούσει προσεκτικά.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες έχει έναν διπλό στόχο για τη σημερινή συνεδρίαση.

Αφενός, σε ότι αφορά στους βουλευτές, σκοπεύει να παρακολουθήσει και να καταγράψει τα παράπονα των βουλευτών με τους συνεργάτες του να δίνουν το στίγμα: «Σε αυτή την συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει βάρος όχι στη δική του ομιλία αλλά στο τι θέλουν να πουν οι βουλευτές».

Πρόκειται για μία ξεκάθαρα ήπια στάση απέναντι στην οργή που εξέφρασαν οι βουλευτές της ΝΔ για τους χειρισμούς που έγιναν όλη την προηγούμενη περίοδο και αυτό σημαίνει ότι ίσως να υπάρχει μία χαραμάδα να λάβει σοβαρά υπόψιν όσα έχουν καταμαρτυρήσει και για στενούς του συνεργάτες όπως ο Ακης Σκέρτσος. Οχι απαραίτητα για τον συντονισμό του «επιτελικού κράτους» αλλά για τις αυθαίρετες, κατά τους ίδιους, πολιτικές παρεμβάσεις και νουθεσίες που δεν είναι δουλειά ενός κυβερνητικού τεχνοκράτη.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Στυλιανίδης.

Ο πρωθυπουργός θα περιγράψει ένα σύνολο μέτρων που αφορούν στην λειτουργία του πολιτεύματος και γενικότερη της δημόσιας πολιτικής ενώ θα περιγράψει και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα τόσο για την Συνταγματική Αναθεώρηση όσο και στο Συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιείται σε λίγες μέρες.

Τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν για την κυβέρνηση 3 βασικούς στόχους:

Πρώτον να αποκατασταθεί η σχέση των πολιτών με τους πολιτικούς και τους θεσμικούς πυλώνες του κράτους όπως η δικαιοσύνη.

Δεύτερον να υπάρξει μία πραγματικά λειτουργική δημόσια διοίκηση και τρίτον ένα σύγχρονο Σύνταγμα προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις των πολιτών και των δημοκρατικών πυλώνων.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να ξεκινήσει η διαδικασία στη Βουλή εντός Μαΐου.

Τα βασικά προς αναθεώρηση άρθρα είναι τα εξής:

Άρθρο 5 για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

-Άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

-Άρθρο 30 Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας.

-Άρθρο 51 . Εδώ θα υπάρξει ίσως και η πιο μεγάλη συζήτηση καθώς αφορά στην εκλογή των βουλευτών με επιστολική ψήφο και άρθρο 54 για το εκλογικό σύστημα, τις περιφέρειες και τους βουλευτές επικρατείας όπως επίσης και τον εκλογικό νόμο.

-Άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών

-Άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

-Άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές

-Άρθρο 103 επανακαθορισμό της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.