Νέα δημοσκόπηση της GPO ήρθε να αποτυπώσει τη φθορά που έχουν προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Στη μέτρηση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στα «Παραπολιτικά» η Κυβέρνηση χάνει 2,3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τον Μάρτιο.

Συγκεκριμένη η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 23,8% την ώρα που τον Μάρτιο βρίσκονταν στο 26,1%. Δεύτερο είναι το ΠαΣοΚ με 12,8% παρουσιάζοντας άνοδο 1,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,6% με το ΠαΣοΚ να ανεβαίνει στο 15,9%. Η Ελληνική Λύση είναι τρίτη με μικρή διαφορά από το ΚΚΕ. Ση Βουλή μπαίνουν επίσης η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι στην πρόθεση ψήφου έχουμε μεγάλη άνοδο των αναποφάσιστων οι οποίοι φτάνουν το 17,2%. Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέσα στις επιλογές δεν υπήρχαν το κόμμα Τσίπρα ούτε και εκείνο της Μαρίας Καρυστιανού.