Σε μια ιστορική βραδιά για τη μουσική σκηνή της Βραζιλίας, η Shakira προσέφερε ένα δωρεάν υπερθέαμα στην παραλία της Copacabana, προσελκύοντας, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης, το ασύλληπτο νούμερο των 2 εκατομμυρίων θεατών.

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ, φανερά συγκινημένη μπροστά στο τεράστιο πλήθος, μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή με το κοινό, ανακαλώντας τις αναμνήσεις της από την πρώτη της επίσκεψη στην πόλη.

Mais uma vez, a história foi feita nas areias de Copacabana. @shakira gigante, encantou o Rio, o Brasil, o mundo e se consagrou a rainha da América Latina no maior palco da terra. Muito obrigado. Que venha, 2027! pic.twitter.com/6YDmcL2bwP — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026

Εντυπωσιακό σόου

Η εμπειρία για το κοινό ήταν καθηλωτική από την πρώτη στιγμή. Ένα εντυπωσιακό drone show άνοιξε το πρόγραμμα, προβάλλοντας έναν λύκο, το σύμβολο που συνοδεύει τη Shakira, πάνω από την παραλία.

Η 49χρονη σταρ μίλησε στο κοινό στα πορτογαλικά, δηλώνοντας: «Βραζιλία, σ’ αγαπώ. Είναι μαγικό να βλέπεις εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουν, να νιώσουν, να χορέψουν και να θυμίσουν στον κόσμο τι είναι αυτό που πραγματικά μετράει […] Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, ονειρευόμενη να τραγουδήσω για εσάς», είπε απευθυνόμενη στο κοινό. «Και τώρα κοιτάξτε το αυτό. Η ζωή είναι μαγική» πρόσθεσε.

Η εμφάνιση της Shakira έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εμβληματικές συναυλίες που έχουν μετατρέψει την Copacabana σε παγκόσμιο επίκεντρο της ποπ κουλτούρας τα τελευταία χρόνια

2024: Η εντυπωσιακή συναυλία της Madonna, που έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη.

2025: Το σόου της Lady Gaga, που επίσης συγκέντρωσε πλήθη εκατομμυρίων.

2026: Η κυριαρχία της Shakira, η οποία επιβεβαιώνει τη δυναμική της παραλίας του Ρίο ως τον απόλυτο προορισμό για μεγάλες συναυλίες.

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους θαυμαστές της με ένα setlist που περιελάμβανε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

O jeito que a Shakira humilhou o Piqué aqui foi absurdo#ShakiraNaGlobo#TodoMundoNoRio pic.twitter.com/t7LBZ8iNTH — VINY🦅 (@vinytto) May 3, 2026

Στα κομμάτια που προκάλεσαν «σεισμό» στο κοινό συγκαταλέγονται τα Hips Don’t Lie, La Tortura και La Bicicleta.

Η συναυλία αυτή όχι μόνο επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της Shakira, αλλά εδραιώνει περαιτέρω τη φήμη του Ρίο ντε Τζανέιρο ως της πόλης που μπορεί να φιλοξενήσει τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις στον κόσμο.

Οικονομική ανάσα για την πόλη

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Todo Mundo no Rio», το οποίο στηρίζεται από την πόλη και στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού κατά τον μήνα Μάιο. Τα αποτελέσματα για την τοπική οικονομία ήταν εντυπωσιακά: Περίπου 800 εκατομμύρια ρεάλ (περίπου 161,45 εκατομμύρια δολάρια). Επίσης ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές και λιανεμπόριο είδαν τεράστια αύξηση της κίνησης.

Shakira’nın Rio’daki ücretsiz plaj konserine 2 milyon kişi akın etti Shakira, Brezilya’daki dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda halk konseri verdi. Konser, 2 milyondan fazla kişiyi bir araya getirdi. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dün Brezilya’nın Rio de Janeiro… pic.twitter.com/Z2iQ1n1YM7 — Haber Filesi (@haberfilesi) May 3, 2026

Οι αρχές του Ρίο επιβεβαίωσαν ότι το φεστιβάλ θα παραμείνει στο επίσημο καλεντάρι της πόλης τουλάχιστον έως το 2028.