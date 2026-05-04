Ένα περιστατικό, που προκαλεί αποτροπιασμό, ήρθε στο φως στη Χίο, αποκαλύπτοντας τη συστηματική κακοποίηση μιας 82χρονης γυναίκας από την 67χρονη φροντίστριά της από τη Βουλγαρία.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε κρυφή κάμερα αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που βίωνε η ηλικιωμένη: λεκτική και σωματική βία από μια γυναίκα που όφειλε να τη φροντίζει, με το θύμα να εκλιπαρεί τρομοκρατημένο για να σταματήσει η επίθεση.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η οικογένεια της 82χρονης παρατήρησε μια ανησυχητική αλλαγή στην κατάσταση της υγείας της αναφέρει ο «Πολίτης». Η ηλικιωμένη, η οποία πάσχει από άνοια και χρειαζόταν 24ωρη επίβλεψη, κοιμόταν έως και 20 ώρες το 24ωρο. Η δραματική αυτή αλλαγή οδήγησε τους οικείους της να υποψιαστούν ότι ίσως της χορηγούνταν φάρμακα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Με στόχο να διαπιστώσουν τι συνέβαινε στο σπίτι κατά την απουσία τους, προχώρησαν στην τοποθέτηση κρυφής κάμερας την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια του ρεπό της φροντίστριας. Μόλις 24 ώρες αργότερα, το υλικό που κατέγραψε η κάμερα επιβεβαίωσε τις χειρότερες υποψίες της οικογένειας.

Η κακοκοποίηση

Το υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας παρουσιάζει σκηνές ωμής βίας. Η φροντίστρια ακούγεται να επιτίθεται φραστικά στην ηλικιωμένη, κατηγορώντας την επειδή επιχείρησε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Η γυναίκα εμφανίζεται να χτυπά την ανήμπορη 82χρονη, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να αντιδράσει. Χαρακτηριστική και ανατριχιαστική είναι η στιγμή όπου η ηλικιωμένη ακούγεται να εκλιπαρεί: «Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα».

Η παρέμβαση των Αρχών

Μετά την αποκάλυψη του υλικού, η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης φροντίστριας.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση που ακολούθησε επιβεβαίωσε πλήρως την κακοποίηση, ενισχύοντας τα στοιχεία που είχε συλλέξει η οικογένεια.

Πέθανε 98χρονος

Πριν από λίγες ημέρες, και πάλι στη Χίο, 98χρονος με άνοια, βασανίστηκε άγρια από την 70χρονη που είχε κληθεί να τον φροντίζει. Ο ηλικιωμένος σφαδάζει στον πόνο, εκείνη όμως συνεχίζει. Τον ταρακουνά, τον ξαναχτυπά, τον τραβά από τον αυτί και του δένει τα χέρια.

Όταν χτυπά η πόρτα σταματά. Η κόρη του ηλικιωμένου μπαίνει σοκαρισμένη στο δωμάτιο και εκείνη με θράσος αρνείται τα πάντα. Κι όπως διαπίστωσε η κόρη, δεν ήταν η πρώτη φορά.

«Στο βίντεο φαίνεται να τον τραβάει από τα μαλλιά, ήξερε τι έκανε. Τον χτυπούσε στο κεφάλι, τα χέρια του είχαν κάποια τσιμπήματα, έτρεχαν αίματα που το έβλεπα εγώ από την ίδια μέρα το πρωί, αλλά νόμιζα ότι χτύπησε κάπου ο άνθρωπος. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο, είχε μώλωπες στα χέρια του τη νύχτα. Τις πρώτες μέρες όταν πήγαμε να το σκεπάσουμε τρόμαζε».

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έπειτα από 12 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή.