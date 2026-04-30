Σκηνές εξαθλίωσης αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αιφνιδιαστική επιχείρηση των Αρχών σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπου λειτουργούσε παράτυπα «δομή φροντίδας» ηλικιωμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν κατεπείγουσας καταγγελίας, με τη συμμετοχή εισαγγελικού λειτουργού, κλιμακίου της ΕΛ.ΑΣ. και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά την άφιξη των Αρχών, η υπεύθυνη του χώρου αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη την παρέμβαση κλειδαρά για την είσοδο στο διαμέρισμα.

Συνθήκες εγκατάλειψης

Το θέαμα που αντίκρισαν οι Αρχές εντός του διαμερίσματος ήταν αποκαρδιωτικό. Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε συνθήκες που προσβάλλουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο χώρος παρουσίαζε έντονη δυσοσμία και ακαθαρσίες, ενώ η κουζίνα ήταν σε κατάσταση απόλυτης ρυπαρότητας. Χαρακτηριστικό της εγκληματικής αμέλειας ήταν το γεγονός ότι τρόφιμα φυλάσσονταν δίπλα σε ζωοτροφές, ενώ εντός του χώρου εντοπίστηκαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα, επιτείνοντας την αίσθηση της εγκατάλειψης. Τα ζώα απομακρύνθηκαν άμεσα με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων και κτηνιάτρου.

Η κατάσταση υγείας των ηλικιωμένων

Η κατάσταση των τεσσάρων ηλικιωμένων κρίθηκε ανησυχητική. Μία εξ αυτών, η οποία έπασχε από άνοια, δεν λάμβανε καμία φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλες παρουσίαζαν σημάδια υποσιτισμού και αφυδάτωσης.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, οδηγώντας στην άμεση διακομιδή τους από το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία «Ελπίς» και «Ευαγγελισμός», ενώ μία ακόμη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε από τους οικείους της στο «Λαϊκό Νοσοκομείο».

Χωρίς άδεια

Όπως διαπιστώθηκε, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος λειτουργούσε τον χώρο παράνομα, χωρίς να διαθέτει κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο για τις «φιλοξενούμενες», ούτε αρχείο φαρμακευτικής αγωγής ή εγκεκριμένο διαιτολόγιο.

Η ίδια φέρεται να υπεκμίσθωνε δωμάτια αποκομίζοντας κέρδος, υπό συνθήκες που εγκυμονούσαν κινδύνους για τη ζωή των ηλικιωμένων.

Η παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής

Με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι κοινωνικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Εθελοντική Διακονία Ασθενών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των ηλικιωμένων.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων. Όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ η Περιφέρεια ανακοίνωσε την εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό και το κλείσιμο παράνομων δομών που λειτουργούν στο σκοτάδι.