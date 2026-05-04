Την πρόθεση της Ελλάδας να αναλάβει ενεργό ρόλο στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ, σε στενή συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, στην Αθήνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας στον σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι αποτελεί οικουμενική υποχρέωση για την προάσπιση της παγκόσμιας οικονομίας, της ειρήνης και της ευημερίας.

Υπενθύμισε δε ότι η Ελλάδα είχε αναδείξει έγκαιρα το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί η κλιμάκωση της κρίσης, ώστε να μην πληγούν η διεθνής επισιτιστική αλυσίδα και η καθημερινότητα των πολιτών».