Μια στο καρφί και μια στο πέταλο ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν.

Την ώρα που η Τεχεράνη καταθέτει νέα πρόταση με σημάδια συμβιβασμού, επιχειρώντας να αρχίσει εκ νέου ο διάλογος για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζουν ξανά σημάδια εμπλοκής καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά συμφωνία με το Ιράν.

«Καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να είναι «καλύτερα» χωρίς συμφωνία, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πορεία των συνομιλιών.

Τα ακραία ενδεχόμενα Τραμπ

Νωρίτερα, μιλώντας στο CNNi πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν, σημειώνοντας πως τα ενδεχόμενα που εξετάζει περιορίζονται στο «να τους βομβαρδίσουμε και να τελειώνουμε μια για πάντα» ή «να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία».

«Προδότες» όσοι αμφισβητούν ότι κερδίζουμε τον πόλεμο

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «προδοτικές» τις δηλώσεις όσων υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως ενημερώσει το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

Αναφερόμενος στην προηγούμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε ως «μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία», υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν «σχεδόν εξίσου καλά» και στο Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο να μιλήσει για οριστική νίκη πριν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις.

Η νέα πρόταση του Ιράν

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση προς την Ουάσινγκτον, επιχειρώντας να δώσει ώθηση στις συνομιλίες, αν και οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση σε βασικά ζητήματα.

Οπως αναφέρει η Wall Street Journal, η πρόταση προβλέπει ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να συζητήσει τους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αλλά ζητά αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό των επιθέσεων και άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Πρόκειται για θετική μετατόπιση σε σχέση με την προηγούμενη θέση της Τεχεράνης, η οποία απαιτούσε την άρση του αποκλεισμού ως προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών.

Στο δεύτερο στάδιο, η πρόταση περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα ελάφρυνση των κυρώσεων.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το ιρανικό ναυτικό και έχει εξυμνήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αν και η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί επιρροή στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά διακόψει τη διέλευση από τα Στενά μέσω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, επηρεάζοντας μια διαδρομή από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια και πλοία, πλήττοντας βασική πηγή εσόδων της χώρας. Η ταυτόχρονη πίεση έχει περιορίσει τις εξαγωγές και εισαγωγές του Ιράν, ενώ έχει διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο ρόλος των διαμεσολαβητών

Το Ιράν έχει διαμηνύσει μέσω διαμεσολαβητών ότι είναι έτοιμο να προσέλθει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσινγκτον ανταποκριθεί θετικά.

Ιρανικά κρατικά μέσα επιβεβαίωσαν την υποβολή της πρότασης, σημειώνοντας ότι η χώρα είναι πρόθυμη να επιστρέψει στη διπλωματία εφόσον οι ΗΠΑ μετριάσουν τη ρητορική τους.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε άμεσα τις λεπτομέρειες, ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε επίσης να τοποθετηθεί, με την εκπρόσωπο Άνα Κέλι να επαναλαμβάνει ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Η διπλωματική κινητικότητα ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδιεξόδου, κατά την οποία το Ιράν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, ενώ οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν την οικονομική αντιπαράθεση.

Οι επαφές συνεχίζονται μέσω διαμεσολαβητών, όπως το Πακιστάν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, χωρίς καμία πλευρά να αποκλείει επισήμως τον διάλογο.

Ωστόσο, η προοπτική συνάντησης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν υλοποιήθηκε, καθώς η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε συμμετοχή και ο Τραμπ ακύρωσε την αποστολή κορυφαίων συνεργατών του.