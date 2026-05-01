Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους, ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα, ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι διαπραγματεύσεις γίνονται τηλεφωνικά.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 1 Μαΐου, σύμφωνα με ιρανικά μμε, η Τεχεράνη παρουσίασε, μέσω Πακιστάν, την τελευταία πρότασή της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Ουδέν σχόλιον» από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τοποθετηθεί δημοσίως για μια νέα προσφορά διαπραγματεύσεων από το Ιράν, σημειώνοντας μόνο ότι «συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη». «Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι.

«Οι χάρτινες βάσεις τίγρεων της Αμερικής»

Από την πλευρά του, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς κατά των ΗΠΑ ως «χάρτινες τίγρεις» που δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ επιμένουν να επιχειρούν να προστατεύσουν τα περιφερειακά έθνη που «λατρεύουν» την Αμερική.

Αυτό έρχεται σε μία περίοδο, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείας συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν μέσω της σύγκρουσης, με τις εντάσεις να συνεχίζουν να φουντώνουν στα στενά του Ορμούζ. «Οι χάρτινες βάσεις τίγρεων της Αμερικής δεν μπορούν καν να προστατευτούν, πόσο μάλλον οι περιφερειακοί Αμερικανολάτρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο X.

Η πρόταση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο AlJazeera, το Ιράν υπέβαλε την Πέμπτη αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών από το Πακιστάν. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατάπαυση πυρός ισχύει από τις 8 Απριλίου, έπειτα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σχεδόν 40 ημερών εναντίον του Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή, και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα από τότε.

Ο ρόλος του Ισλαμαμπάντ

H νέα πρόταση θεωρήθηκε από την κυβέρνηση του Πακιστάν ως αποτέλεσμα της ενεργητικής διπλωματίας της μέσω παρασκηνιακών διαύλων. Ο ρόλος του Ισλαμαμπάντ μετατοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες στο λιγότερο προβεβλημένο, αλλά επείγον καθήκον της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών, μετά την στασιμότητα της δυναμικής πίσω από τις άμεσες συνομιλίες.

Το Ισλαμαμπάντ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή. Αλλά αντιμετωπίζει ένα Ιράν που κινδυνεύει να υπερβάλει και μια κυβέρνηση των ΗΠΑ που επιδιώκει την απόλυτη νίκη αντί για συμβιβασμό. Πακιστανοί αξιωματούχοι δε, επισημαίνουν ότι έχουν επίγνωση ότι δεν διακυβεύεται μόνο η περιφερειακή ειρήνη, αλλά και ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία, καθώς και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο, ιδίως των φτωχότερων χωρών – συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, του οποίου ο μηνιαίος λογαριασμός εισαγωγών ενέργειας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, λόγω του πολέμου.

Η απόφαση υποβολής προτάσεων στο Πακιστάν ακολούθησε μια συζήτηση στο εσωτερικό του Ιράν σχετικά με το αν θα έπρεπε να μην ακολουθήσει καθόλου τη διπλωματική οδό, ή να βασιστεί στις πιέσεις που παρέχει ο αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, ιρανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θελήσει να τερματίσει τη σύγκρουση πριν από τη σύνοδό του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στις 14-15 Μαΐου.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρεί τη συνέχιση της εκεχειρίας, η οποία ισχύει για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, ως σημαντικό επίτευγμα. Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν δηλώσει ότι το Πακιστάν παραμένει ο κύριος δίαυλος διαπραγμάτευσης.

Διπλωματικός μαραθώνιος με φόντο τον πόλεμο

Σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του Axios, η ιρανική απάντηση αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που πρότεινε η Ουάσιγκτον σε ένα σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «διαρκή ειρήνη», αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές ότι βασικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ, δεν βρίσκονται πλέον στο τραπέζι.

Αντίστοιχα, σε αυστηρό τόνο κινήθηκε και ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να δεχθεί λύσεις που επιβάλλονται υπό πίεση. «Δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο με κανέναν τρόπο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τις αρχές μας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «κακόβουλο εχθρό».