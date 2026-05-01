Μια νέα πρωτοβουλία φαίνεται να επιχειρεί η Τεχεράνη, καθώς, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο AlJazeera, το Ιράν υπέβαλε την Πέμπτη αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών από το Πακιστάν. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατάπαυση πυρός ισχύει από τις 8 Απριλίου, έπειτα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σχεδόν 40 ημερών εναντίον του Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή, και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα από τότε.

Διπλωματικός μαραθώνιος με φόντο τον πόλεμο

Σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του Axios, η ιρανική απάντηση αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που πρότεινε η Ουάσιγκτον σε ένα σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «διαρκή ειρήνη», αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές ότι βασικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ, δεν βρίσκονται πλέον στο τραπέζι.

Αντίστοιχα, σε αυστηρό τόνο κινήθηκε και ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να δεχθεί λύσεις που επιβάλλονται υπό πίεση. «Δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο με κανέναν τρόπο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τις αρχές μας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «κακόβουλο εχθρό».

Προειδοποιήσεις από τον Λευκό Οίκο

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ιρανοί έχουν «συμφέρον να ενεργήσουν γρήγορα και έξυπνα». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην Ουάσιγκτον επικρατεί έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο η ιρανική πλευρά επιδιώκει ουσιαστική συμφωνία ή επιχειρεί να κερδίσει χρόνο εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, η δήλωση του αμερικανού προέδρου θεωρήθηκε ότι αποτελεί και μία ένδειξη κλιμακούμενης πίεσης τόσο ως προς το Ιράν, όσο και ως μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να αποδεχθεί παρατεταμένες και ατελέσφορες διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή, διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν φόβους ότι το παράθυρο για αποκλιμάκωση στενεύει επικίνδυνα, καθώς κάθε καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο ενός «ατυχήματος» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Αποκλιμάκωση ή τακτικός ελιγμός;

Παρά τη νέα πρόταση, παραμένει ασαφές, εάν η κίνηση της Τεχεράνης αποτελεί πραγματική προσπάθεια ειρήνευσης ή έναν τακτικό ελιγμό για την αποφυγή άμεσης σύγκρουσης. Σε κάθε περίπτωση, η εμπλοκή του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή προσθέτει μια νέα διάσταση στο γεωπολιτικό παζλ, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, είτε για την αποτροπή ενός νέου πολέμου, είτε για την επιβεβαίωση, ότι η κρίση έχει ήδη περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή.