Στη σύλληψη τριών γυναικών που φέρονται να συμμετείχαν στην καταδρομική επίθεση ομάδας αγνώστων, με εκτεταμένες φθορές στο Εφετείο στους Αμπελόκηπους προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. το βράδυ της 25ης Απριλίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά την επίθεση στο δικαστικό μέγαρο, όπου ομάδα ατόμων προκαλούσε σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου με σφυριά, πυροσβεστήρα και κόκκινη μπογιά.

Οι τρεις δράστιδες μια 25χρονη και δύο 23χρονες, εντοπίστηκαν σε κοντινό σημείο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι αστυνομικοί τις ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία, αλλά και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε μια σακούλα πεταμένη σε θάμνο κοντά στο σημείο της σύλληψης, η οποία περιείχε καπέλα, ιατρικές μάσκες και μαύρα αντιανεμικά μπουφάν, που σύμφωνα με τις Αρχές χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της επίθεσης.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δύο βαριοπούλες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, δοχείο με κόκκινη μπογιά, τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Οι Αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που εκτιμάται ότι συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι τρεις συλληφθείσες αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική εξέταση κατά την παραμονή τους στην αρμόδια υπηρεσία.

Οι κατηγορούμενες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.