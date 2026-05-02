Υλικές ζημιές υπέστη το πλοίο «Mare Di Levante», το οποίο προσέκρουσε, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Η πρόσκρουση στην προβλήτα σημειώθηκε κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οχήματα και επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα.

​Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί, ενώ η αναχώρηση των 19:30 θα πραγματοποιηθεί κανονικά με άλλο πλοίο της εταιρείας. Το μέγεθος της ζημιάς αναμένεται να εκτιμηθεί εντός των επόμενων ωρών από κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων, όπως σημειώνει το imerazante.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό επέβαιναν 679 επιβάτες, 180 οχήματα, 18 φορτηγά, τέσσερα λεωφορεία, επτά δίκυκλα και έξι αυτοκινούμενα βαν.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.