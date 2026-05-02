Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Λεύκα Πατρών και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Pirelli.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εστία της φωτιάς, με αποτέλεσμα να παραμένει αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, αν τα πύρινα μέτωπα αναπτύσσονται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν αναπτυχθεί τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στην περιοχή.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση.