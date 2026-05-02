Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει οδηγό μοτοσικλέτας να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο υλικό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ερευνών για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του μοτοσικλετιστή.

Στα βίντεο εμφανίζεται ο 37χρονος οδηγός να αναπτύσσει ταχύτητα που ξεπερνά τα 240 χιλιόμετρα την ώρα ενώ ταυτόχρονα κάνει επικίνδυνες μανούβρες ανάμεσα σε οχήματα, παραβιάζοντας ακόμη και τη διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ανάλυση του βίντεο και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό της μηχανής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.